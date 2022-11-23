Xbox云游戏机顶盒现身，斯宾塞：价格太高暂不发布！

【天极网数码频道】不久前，有眼尖的网友发现Xbox老大斯宾塞架子上放着一块带有Xbox标示的机顶盒状设备，斯宾塞通常不会在架子上放没有意义的东西，每次都会放一些与Xbox有关的物品，这已是所有了解Xbox玩家之间不成文的规定。就在所有人都认为Xbox将会推出云游戏盒子之际，斯宾塞本人对这款设备进行了回应。

斯宾塞透露，推迟Xbox云游戏机顶盒Keystone的主要原因还是因为价格太高，其原话为：“当我们真正用里面的硬件把它造出来时，它比我们想要的还要昂贵。我们决定将该团队的工作重点放在提供智能电视流媒体应用程序上。”

后来微软宣布与三星合作，将在三星电视上支持Xbox云游戏服务。目前三星电视已经可以通过云游戏的方式访问微软XGPU游戏库，三星电视的用户将无需额外购买XBOX主机就可以通过三星电视内置的Samsung Gaming Hub直接访问Xbox应用并登录自己的微软账号，以此来体验XGPU游戏库内的数百款免费游戏，即使用户没有订阅XGPU服务，也可以直接花费1美金升级到该服务。

斯宾塞表示微软认为Xbox流媒体设备最合适的价格应该是129美元或者99美元，折合人民币大概是900元和700元。并且暗示如果要算上手柄的价格，这款设备的讲个将接近299美元的XSS，但两者还是有差距。

斯宾塞还说Keystone原型机界面“看起来像Xbox的用户界面，一切都能正常工作”，现在这个设备在他办公室的架子上，他称“它之所以在我的架子上，是因为团队卷起袖子，在九个月内打造了这个东西，我们一群人把它带回家，它成功了，效果非常非常好。”

不过从斯宾塞的言语中也能看出，这款产品在价格没有达到预期之前将不会发布，即使这款产品在面对苹果的Apple TV 4K时有很强的竞争力。而Xbox上的XGPU除了游戏之外，也在朝着娱乐方面所发展。

无论是和Netflix达成合作，还是推出三个月的苹Apple Music以及Apple TV+等服务，都是Xbox在XGPU上对于娱乐方向的一次尝试。而云游戏也是Xbox的一大特色之一，尤其是当用户开启XGPU订阅之后，能够在云游戏中游玩到几百款素质优秀的游戏。

结合苹果最新的第三代Apple TV 4K拥有的强劲配置，以及配置提升的同时降低售价和支持更多品牌的手柄，不难看出不仅是游戏主机厂商，就连苹果都想要抢占用户的客厅。所以Xbox会推出云游戏机顶盒完全是符合常理，娱乐跟游戏本来就是从属关系，只不过随着两者界线的越来越模糊，跨界设备早已不是什么稀罕物品。

尤其是Xbox从本质上来看就是一台PC主机，有着强大的娱乐性能，也为Xbox机顶盒提供了宝贵的经验，所以不少玩家格外期待这款云游戏机顶盒产品。低廉的价格，加上极具性价比的XGPU服务，机顶盒相比电视确实是更多玩家的首选产品。