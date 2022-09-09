富士无反数码相机“FUJIFILM X-H2”全新发布

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【天极网数码频道】富士胶片荣誉宣布高画质旗舰无反数码相机“FUJIFILM X-H2”(X-H2)发布。这款相机是X系列无反数码相机系列的又一力作，由于采用了富士胶片特有的色彩再现技术，该系列相机以其出色的静态和视频画质而闻名。

X-H2采用了全新背照式4020万像素“X-Trans™ CMOS 5 HR”*1传感器和高速“X-Processor 5”。这是一款新的旗舰机型，拥有X系列史上巅峰的静态图片和视频拍摄分辨率，可用于拍摄高分辨率的静态图片。它是富士首款支持8K/30P Apple ProRes*3内部录制的APS-C画幅相机。

新传感器带来的画质改善与各种先进功能相辅相成，包括ISO125的最低感光度标准、速度高达1/180000秒的电子快门，以及用于增强视觉表现力的“像素位移拍摄”功能。X-H2还提供用于辅助拍摄的各种功能和接口，如基于深度学习技术的拍摄AI智能对象检测对焦(可自动检测和跟踪动物和鸟类等多种拍摄对象)、高达7.0档的五轴机身防抖功能*4、0.8倍放大率和576万像素电子取景器，以及与CF expressTM Type B卡*5兼容的卡槽，确保用户可以在各种场景下尽享X-H2相机的高品质画质。





FUJIFILM X-H2 安装XF16-80mmF4 R OIS镜头

除了高速旗舰机型FUJIFILM X-H2S，随着高分辨率旗舰机型X-H2的发布，我们的旗舰产品“X-H系列”现在有两个产品阵容。高速旗舰机型X-H2S在拍摄运动对象方面表现出色，而高分辨率旗舰机型X-H2则提供了超越该画幅相机常规品质的卓越画质。凭借双旗舰机型，富士胶片能够满足专业摄影师和摄像师的各类拍摄需求。

*1 X-Trans是富士胶片公司的商标或注册商标。

*2 根据富士胶片的数据，截至2022年9月8日

*3 *Apple ProRes是Apple Inc.的商标，在美国以及其他国家和地区注册

*4 搭载富士龙XF35mmF1.4 R

*5 CF express™是Compact Flash Association的商标或注册商标

主要产品特点

1.配备全新X-Trans™ CMOS 5 HR传感器和高速X-Processor 5，可呈现X系列史上巅峰画质

(1) X-H2配备了全新背照式4020万像素“X-Trans™ CMOS 5 HR”传感器。高分辨率4020万像素传感器改进了图像处理算法，可在不影响信噪比的情况下提高图像分辨率，从而呈现令人惊艳的画质。它还具有改进的像素结构，可有效捕获更多光量，让ISO125成为标准感光度，而不是扩展选项。这特别适合在白天进行户外拍摄或利用大光圈制造散景效果。

(2) 新传感器的采用及其带来的高精度曝光时间控制，将电子快门的最快速度提高了2.5档，从之前的1/32000秒提高到1/180000秒。这允许用户在阳光明媚的环境下(如阳光海滩或滑雪坡道)保持光圈全开抓拍瞬间运动。

(3) 这是X系列首款具有像素位移拍摄功能的机型。该款相机使用IBIS五轴防抖设计以高精度移动图像传感器来执行自动拍摄，可通过单次快门记录20帧。配合富士专用软件“像素位移合成”免费软件将对拍摄的帧进行处理，生成包含约1.6亿像素的图像，非常适合商业摄影和数字存档。

(4) X-H2支持HEIF图像格式，该格式可呈现10bit画质，尺寸却比标准JPEG文件小30%，是富士胶片优质相机图像输出的又一力证。

2.出色的视频性能，满足专业视频制作需求

(1) 随着新传感器的采用，可以通过30P 4:2:2 10bit颜色在内部录制8K视频。X-H2具有与X-H2S相同的散热设计，最长可拍摄约160分钟*6的8K/30P视频，这使得8K视频成为一个实用选项。此外，它支持生成高质量4K视频所需的8K超采样，可最大限度地利用高分辨率传感器，以卓越的图像分辨率拍摄视频。

(2) X-H2支持三种Apple ProRes编码器ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT。录制ProRes时，X-H2还支持代理录制，如ProRes 422 Proxy。*7。这减少了8K视频的编辑工作量，简化了从拍摄到后期制作的整个工作流程。

(3) X-H2具有数码变焦功能*8，并配有4020万像素传感器，在录制4K视频时，即使相机安装了定焦镜头，也可以提供高达2倍的数码变焦，分辨率几乎没有损失。搭配XF18-120mmF4 LM PZ WR时，可获得两倍的变焦范围，并能在镜头达到最大焦距时，无缝切换到数码变焦功能。

(4) 与兼容的Atomos或Blackmagic Design HDMI设备配合使用后，X-H2的12-bit RAW视频输出可通过高达8K的分辨率和29.97帧/秒的帧速率录制Apple ProRes或Blackmagic RAW。

(5) 除F-Log外，X-H2还支持F-Log2，可13+档动态范围完成拍摄。*该范围优于当前的F-Log，提升了后期制作的可能性。

*6 在25℃的环境下冷启动拍摄，自动关机温度设置为“高”，H.265 4:2:0，比特率为200Mbps，搭载VG-XH增能竖拍手柄，配备三块电池。拍摄时长取决于剩余电量以及所用存储卡的类型和容量。主要元件温度升高时，可能会自动终止拍摄。

*7 *代理不适用于8K/30P和8K/25P拍摄。

*8 *提供三种模式：4K HQ、4K DCI HQ和FHD

3.改进了自动对焦性能，可准确捕捉细节

(1) X-Processor 5采用基于深度学习技术的AI智能对象检测AF，可自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，让拍摄者专注于创作，而追踪对焦交于X-H2完成。

(2) 新的高分辨率传感器具有比当前型号更多的相位检测像素，提高了在高频拍摄对象上实现AF-S对焦的能力。在风景和人像摄影等通常使用AF-S的场景下，用户可以轻松准确地完成自动对焦。X-H2还采用了为X-H2S新开发的改进的AF预测算法，即使在使用AF-C时也能实现稳定对焦。

(3) X-H2新配备了对焦仪作为视频拍摄期间的手动对焦辅助，可实现更精确的焦点调整。它也可以与峰值对焦结合使用。

(4) 拍摄需要高精度对焦的8K视频。视频自动对焦算法已得到优化，提高了自动对焦精度，让用户可以在拍摄8K视频时更放心地使用自动对焦功能。

*9 无反数码相机“FUJIFILM X-H2S”

4.提供相关硬件和工作流程，支持用户的内容创作体验

(1) 得益于X-Processor 5处理器和传感器控制功能，五轴机身防抖系统可提供高达7.0档补偿。这项强大的功能让使用者在不借助外力的情况下轻松应对弱光等各种场景。此外，机身防抖功能支持以高精度调整图像传感器，这使得在X-H2中采用“像素位移拍摄”功能成为可能。

(2) X-H2配备了高放大倍率和高清576万像素电子取景器，放大倍率为0.8倍。它拥有约120帧/秒的平滑刷新帧速率， 并且在控制视差和失真方面有显著改进，通常在使用取景器以获得出色的可见性时眼睛位置发生偏移时会发生这种情况。

(3) X-H2的机身设计与X-H2S相同，设有79处密封点，可全面抵御灰尘和湿气，工作温度低至-10°C，轻松满足日常高强度专业使用。顶部面板液晶显示屏、可调AF ON按钮、162万像素可变角度液晶显示屏，以及独立视频拍摄按钮，可提供舒适的操控性能。

(4) X-H2设有一个CF express™ Type-B存储卡槽，以及一个UHS-II SD存储卡槽。搭载CF express™ Type- B卡，全面激发X-H2潜能，体验惊人的专业级视频性能。*10

*10 请访问富士胶片网站，获取经验证的兼容存储卡列表。

(5) X-H2S / X-H2可与文件传输手柄“FT-XH”搭配使用，以实现有线和无线局域网联线视频拍摄*11。最多可同时连接四台X-H2S / X-H2相机，并通过计算机浏览器进行以下操作：

・检查和调整每台相机的相机设置

・同时开始和停止所有相机的视频拍摄

・保存、加载和复制相机设置*12

*11 使用此功能时，X-H2S需要更新到最新固件。

*12 相机设置可以保存到电脑或平板设备，也可以从电脑或平板设备加载。

3.可选配件

(1) 增能竖拍手柄“VG-XH”(适用于X-H2S / X-H2)

・这款增能竖拍手柄防尘防潮，可在低至-10°C的温度下工作。可装两节富士胶片NP-W235大容量锂电池。

・手柄的按钮布局设计精巧，无论是垂直握持还是水平握持相机都能提供相同的可操作性。

VG-XH 竖拍手柄 FT-XH文件传输手柄

(2) 文件传输手柄“FT-XH”(适用于X-H2S / X-H2)

・该文件传输手柄具有有线局域网连接和高速无线通信功能，对于在工作室内创建联机内容或对于创建体育/媒体内容都是必不可少的。它也可以用作竖拍手柄，需要安装两节富士胶片NP-W235大容量电池。

・可与X-H2S / X-H2搭配使用，支持以下通信规格：

1 通过有线局域网 / 无线局域网 / USB 智能手机共享进行FTP数据传输

2 通过有线局域网 / 无线局域网进行联机拍摄

3 通过有线局域网 / 无线局域网进行远程录制;能够同时从浏览器控制多达四台X-H2S / X-H2相机

(3) 散热风扇“FAN-001”(适用于X-H2S / X-H2)

・专为X-H2S / X-H2设计，便于在高温下进行长时间视频拍摄

・风扇可以安装在相机机身后部，无需电缆、电源，可延长高温下连续拍摄视频的时间，还能消除因过热导致的相机关机问题。

(4) 相机盖片组件“CVR-XH”(适用于X-H2S / X-H2)

・适用于X-H2S / X-H2的相机盖套装可保护相机上的各种端子。

<套装内物品>

・1个同步端口盖

・1个热靴盖

・1个文件传输手柄端口盖 / 增能竖拍手柄端口盖

・1个散热风扇端口盖

・1个存储卡槽盖

散热风扇“FAN-001” 盖片组件“CVR-XH”