选择中画幅相机为你留住更多精彩画面

作者：佚名

【天极网数码频道】中画幅相机的强大性能毋庸置疑，更大的画幅更多的细节，让很多摄影人趋之若鹜。不过市面上绝大多数的中画幅相机售价都不算便宜，而富士GFX系列的中画幅相机，主打亲民的售价和优秀的拍摄性能，成为了不少中画幅爱好者们的首选。

GFX 50SII搭载了5140万像素CMOS，传感器尺寸约为43.8*32.9mm，远大于全画幅相机传感器的尺寸。但机身却依然紧凑，150x104x87mm的尺寸握在手中不会让人感觉十分累赘。

GFX 50S II宽容度表现

同时还为传感器配备了机身防抖系统，能提供多达6.5档的五轴防抖。该防抖系统与GFX100中的版本相比，体积减小了约20%，重量轻了10%。

而在操控上，依托相机整体的紧凑设计，使其在拍摄时能提供如同全画幅相机般的操作体验，用户不会因其是中画幅相机而感觉有所不同。机身上配有实用的物理拨盘，顶部液晶显示屏能在关机时照常显示功能设置，369万像素的电子取景器，可提供100%覆盖率，背部3.2英寸、236万像素的三向翻折液晶屏能提供不同的取景角度。

作为中画幅相机GFX 50SII的拍摄性能值得肯定，不仅拥有“像素位移多重拍摄”功能，完成用户拍摄2亿像素照片的梦想，还可以任意调整图像格式、大小和长宽比，并且其相机内RAW格式照片可以选择将8位或10位色深图像保存为最高16位的TIFF文件。

摄影师：Kentaro Fukuda，4秒，F8，ISO200

镜头方面推荐搭配GF35-70mmF4.5-5.6 WR，重量仅为390克，是一枚非常轻盈的变焦镜头，由9组11片镜片构成，其中包括一片非球面镜片和两片ED镜片，能够有效的控制畸变、球面像差和色差。此外它还是GF系列首款可伸缩设计的镜头，大幅度提升了便携性。

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摄影师：Eren Sarigul，GFX50S II & GF35-70mmF4.5-5.6 WR