索尼PlayStation Plus订阅服务正式上线欧洲等地

作者:侘寂

【天极网数码频道】今年年初,为了应对微软XGPU主机游戏订阅服务带来的市场压力,索尼宣布将升级原有的PS+会员,推出三档升级版主机游戏订阅服务。

全新的索尼主机游戏订阅服务PlayStation Plus将整合原有的PlayStation Plus和PlayStation Now提供三种会员服务,分别是PlayStation Plus Essential 基本、PlayStation Plus Extra 升级以及PlayStation Plus Premium 尊贵或是PlayStation Plus Delux 高级。

首先是PlayStation Plus Essential 基本,将和原先的PlayStation Plus基础服务定价一致,并且提供相同权益,包括每个月两款的会员免费游戏、线上多人游戏权限、云存储以及会员专享独家折扣。价格则为48港币/月、128港币/季度、308港币/年。

然后是PlayStation Plus Extra 升级,在PlayStation Plus Essential 基本的权益基础上增加一个庞大的会员免费游戏库,将提供数百款PS4/PS5平台的第一方及第三方游戏,包含《漫威蜘蛛侠》、《战神》、《死亡搁浅》等知名游戏。价格方面略高于基础版,为78港币/月、215港币/季度、515港币/年。

接着是PlayStation Plus Premium 尊贵,在PlayStation Plus Extra 升级的基础权益上新增多达240款的额外游戏,其中包括云端串流提供PS3、PS2、PS1以及PSP中的经典游戏,用户可以使用PS4/PS5或者是电脑来串流游玩平台游戏。并且这一档还提供限时的游戏体验服务,当游戏尚未开售时即可体验数小时游戏流程。价格为17.99美元/月、49.99美元/季度、119.99美元/年。该服务仅在美国、欧洲、英国、日本地区提供服务。

最后是PlayStation Plus Delux 高级,是PlayStation Plus Premium 尊贵的无云端游戏串流版,考虑到全球大多数地区并不支持索尼的云游戏串流,所以索尼在这些地区推出了PlayStation Plus Delux 高级服务来替代PlayStation Plus Premium 尊贵,相比后者价格略低,为85港币/月、239港币/季度、599港币/年。将包含除云端游戏串流服务外的所有PlayStation Plus Premium 尊贵权益。

按照索尼的计划,升级版的主机订阅服务将于5月底率先在亚洲推出,6月初北美和南美上线,6月底欧洲、澳大利亚、南非上线。

这项服务已于上个月在亚洲除日本范围内正式上线,不过却引来玩家的怒火。之前的索尼会员服务常年会有折扣活动,有些玩家会因为优惠的价格而选择开通好几年的服务,但到了升级的时候,索尼从基础会员升级到高级会员需要玩家将折扣的差价一并支付,例如玩家以200港币的价格开通了原价为308港币一年的基础会员,在升级到第二档515港币一年的会员时,通常的做法是需要再支付207港币,但是索尼却需要玩家支付315港币,这在当时引起了不小的舆论。

后来服务上线后又有玩家表示索尼声称的数百款游戏中,有数十款游戏为同一个游戏的不同版本,其本质上只是一款游戏,强行凑数的行为也是引起了玩家的一阵吐槽。

之后索尼不堪舆论对外宣布补差价一事为系统Bug,退还玩家差价并补偿了80港币,这才平息了玩家的怒火。但是从当下来看,索尼主机游戏订阅服务在市场竞争力上对比微软的XGPU还是稍逊一筹。