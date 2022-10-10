微软收购动视暴雪相关信息披露，XGPU订阅用户已超2500万！

作者：骷

【天极网数码频道】今年年初，微软斥资690亿美元收购动视暴雪引起了全球范围内的轰动，完全现金流的收购方式也让不少用户惊呼微软财力之雄厚。目前沙特和巴西已经批准了这项收购，并且从已公开的相关文件中获取到了一些信息。

微软Xbox Series X|S于2020年的11月10日正式上市，不仅带来了新的《光环：无线》《极限竞速：地平线5》等超级3A大作，还推出了影响游戏格局的XGPU服务。XGPU全称为Xbox Game Pass Ultimate，U代表的是终极版本，是目前微软全部订阅会员的集合。其中包括了微软自家的XGP、Xbox Live Gold以及EA的EA Play会员。

所以XGPU =主机的XGP+主机的EA会员+主机的金会员+电脑端的PGP和EA会员+APP的XGP，能以订阅制游玩微软以及EA为玩家准备的游戏库，在付费期间，所有库内的游戏均免费游玩。此外，微软的Xbox均支持不换号转区，这让游戏玩家们瞬间疯狂。

面对传统的游戏收入模式，通过 Xbox Game Pass，微软以每月 10 美元的价格提供价值数千美元的内容。如果玩家把即将推出的 Xbox Game Pass “朋友和家人”账户考虑在内，它可能会更便宜。

分析师认为，即使这笔交易金额高达690亿美元，但对于微软来说是非常值得的。如果监管机构批准了微软的此次收购，那么由于动视暴雪的加入，微软Xbox的XGPU服务订阅用户将可能达到1亿用户。而今年一月初，微软的报告称，其XGPU服务拥有超过2500W的用户，动视暴雪的加入能带来超过三倍的用户量。

分析师还表示：“微软开始疯狂收购，买了六个独立工作室，其中最大的是黑曜石。后来又收购了大型工作室 Bethesda，而现在他们又将收购动视暴雪。交易完成后，微软将成为美国第四大游戏发行商。所以 Xbox 会变得非常庞大，将能够真正支持推动 Xbox Game Pass 订阅量暴涨。FTC 没有理由阻止交易。但这里的挑战是，如果微软完成对动视暴雪的收购，他们将把游戏从索尼 Playstation 平台上撤下。不过，微软已经在博客和社交媒体上重申他们不会这样做。”

根据巴西监管机构 CADE 的数据，在截至 2021 年 1 月的财政期间，Xbox Game Pass 订阅收入为 29 亿美元。Tweaktown 指出，它占微软该财政年度游戏收入的 18%，这将使 Xbox Game Pass 的订阅者达到 1800-1900 万左右。

当然，收入也没有展示微软到底投入了多少资金来获得了这些营业收入。但它确实清楚地表明，对这种类型的订阅服务有着正向和持续的需求。无论是游戏机 Xbox Game Pass，Xbox 云游戏，还是 PC 游戏，这种服务都可能保持长期存在。

与同期对比，任天堂会员收入为 9.32 亿美元，EA 会员收入为 3.56 亿美元，而索尼 PS 会员收入约占软件服务收入的 40%-50%。

从这些数据中足以看出微软的XGPU订阅服务在次世代主机大战发挥了极大的作用，并给微软创造了巨大的利润。不过微软在维持XGPU游戏阵容方面也付出了许多精力和财力，所以收购动视暴雪就显得尤为重要，这会让微软的订阅量极速增长，带来更加可观的利润。