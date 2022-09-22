老用户有福了？英伟达确认DLSS 3理论上支持前两代显卡！

作者：骷

【天极网数码频道】最近，英伟达发布了旗下最新的RTX40系显卡，其中包括超旗舰级的RTX4090以及旗舰级的RTX4080，RTX4080分为12GB版本以及16GB版本。

英伟达在这次发布会上除了带来迭代的显卡以外，还推出了全新的DLSS 3技术。据介绍，DLSS 3由全新的第四代Tensor Core和RTX 40系列显卡的全新光流加速器驱动，是英伟达深度学习超级采样技术的最新版本，并且拥有开创性的光学多帧生成功能。

光学多帧生成技术可生成全新帧，不仅仅只是像素，从而带来惊人的性能提升。基于英伟达Ada Lovelace架构的新光流加速器可分析两帧连续的游戏图像，并计算帧到帧中物体和元素的运动矢量数据，而不使用传统游戏引擎的运动矢量进行建模。这极大地减少了AI在渲染诸如粒子、反射、阴影和光照等元素时的视觉异常。

通过综合游戏中的一对超级分辨率帧，以及引擎和光流运动矢量，并将其输入至卷积神经网络，就能计算生成出新的一帧，这在实时游戏渲染中是首次实现。将DLSS生成的全新帧与DLSS超级分辨率帧相结合，使DLSS 3能用AI重建7/8的显示像素，与没有DLSS相比，游戏性能提升了4倍。

由于DLSS生成帧在GPU上作为后处理执行，即使游戏受到CPU性能限制，也能从中获得游戏性能提升。对于受到CPU限制的游戏，例如物理计算密集型游戏或大型场景游戏，DLSS 3可以让RTX 40系列显卡以高达两倍于CPU的性能渲染游戏。

根据英伟达官网介绍，DLSS 3仅支持最新的RTX 40系显卡，这多少让人觉得有些遗憾，但最近英伟达工程师的一席话却让人充满了希望。有人就RTX 20/30系列老显卡是否支持DLSS 3询问了英伟达工程师的看法，得到的回答是理论上支持，但只能支持一点点。

英伟达应用深度学习研究副总裁表示，DLSS 3依赖于光流加速器，该加速器在Ada中比Ampere得到了明显改进，因此当前版本仅适用于 RTX 40 系列。但是从理论上来讲，通过额外的手段，他们可以让这项技术在RTX 20/30系列显卡上运行，但可能使用效果并不佳。

如此强大的DLSS 3技术，也难怪RTX40系显卡都在原来的基础上获得了质一般的性能提升。不过相较前代显卡，这一代的40系显卡在价格上也是水涨船高，前代首发3080首发价仅为5499，而这次4080的两个版本价格分别为7199和9499，可以说是普通玩家难以承受的价格范围了。

所以如果20/30系显卡也能支持DLSS 3，那么在整体游戏体验上将会带来极大的提升，只要不是在硬件层面上做修改，那么玩家就有望在老显卡上体验到DLSS 3。