新款iPad Pro即将到来？苹果或将于下月召开发布会！

作者：骷

【天极网数码频道】本月，苹果召开了秋季新品发布会，带来了包括iPhone 14系列在内的众多新品，不过不少用户期待已久的新iPad却并没有一同发布。近日，有爆料称，苹果最快将在下个月发布新的 2022 款 11 英寸和 12.9 英寸iPad Pro，这也将是 2021 年 4 月以来iPad Pro的首次更新。

据悉，此次更新将会是一次全面升级，为iPad Pro带来全新的功能。苹果计划在 10 月举行新品发布活动，发布新的 iPad Pro，新的基础版 iPad，以及新款 Mac 电脑。

前代iPad Pro首次采用了独立于A系列芯片之外的M1芯片，带来了强劲的性能。这次的新iPad Pro将会搭载最新的M2芯片，这颗芯片首发于今年刚刚发布的新MacBook Air上。在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

M2还采用了16核心的神经引擎，每秒可以处理的操作次数高达15.8万亿次，比M1版本的神经引擎快了40%，并且内存速度从M1的68GB/s提升到了100GB/s，支持的内存也从16GB提升到了24GB。iPadOS 16 中新增了对处理器要求很高的台前调度功能，M2 处理器将有很大的用武之地。

此外，据传新版的iPad Pro将会支持无线充电。据彭博社透露，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

同时，苹果还将允许iPad Pro为其他设备进行反向的无线充电，而爆料称苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，可以为AirPods 或 iPhone提供电量，只需要将这些设备放在iPad背面。

iPad Pro还将迎来全新的接口，不同于目前 iPad Pro 中的三个接触点，这次的iPad Pro将会采用某种四个接触点的接口。目前 iPad Pro 中的 Smart Connector 被用来连接各种配件，包括 Magic Keyboard，新的四接触点接口有望扩大 iPad 上支持的配件类型。

最后有消息称，这次苹果还会更新Apple Pencil。掐指一算，距离上次发布第二代的Apple Pencil已经过去了整整四年，今年苹果或将会更新该系列产品，但是在设计上并不会有太大变化，应该是像AirPods Pro2一样在内部的硬件以及软件适配上进行优化，从而拥有更低的延迟，带来更好的用户体验。

近期有想要购买iPad的用户不妨再等等，虽然返校季活动马上要结束了，但是下个月新iPad Pro发布应该会第一时间开启教育优惠。相比老款的iPad Pro，新款的性能也会更强劲，拿来盖泡面也带感。