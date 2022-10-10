一众新品将至，苹果或将在本月通过新闻稿发布新品！

作者：骷

【天极网数码频道】一直都有爆料称，苹果将会在今年发布一系列新品，包括Mac和iPad。不过苹果将不会为这些新品举行发布会，而是通过新闻稿的形式来发布。

据悉，下半年苹果将会推出至少三款产品，包括配备 M2 芯片的 iPad Pro 11 英寸和 12.9 英寸、配备 M2 且尚未发布“M2 Pro”芯片的更新版 Mac mini，以及更新的 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸。还有一些设备苹果尚在准备中，或许苹果也会在今年发布它们。

其中，这次的iPad Pro将会是一次全面升级，为iPad Pro带来全新的功能。前代iPad Pro首次采用了独立于A系列芯片之外的M1芯片，带来了强劲的性能。这次的新iPad Pro将会搭载最新的M2芯片，这颗芯片首发于今年刚刚发布的新MacBook Air上。

在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外，据传新版的iPad Pro将会支持无线充电。据彭博社透露，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

同时，苹果还将允许iPad Pro为其他设备进行反向的无线充电，而爆料称苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，可以为AirPods 或 iPhone提供电量，只需要将这些设备放在iPad背面。

这次苹果还会更新Apple Pencil。掐指一算，距离上次发布第二代的Apple Pencil已经过去了整整四年，今年苹果或将会更新该系列产品，但是在设计上并不会有太大变化，应该是像AirPods Pro2一样在内部的硬件以及软件适配上进行优化，从而拥有更低的延迟，带来更好的用户体验。

苹果会发布全新的iPad 10，将会获得史无前例的升级，这些功能以前只限于更高端的iPad。苹果将刷新低价iPad多年来使用的老旧设计，搭载10.5英寸显示屏，采用直边边框和圆角，外观更加现代。之前这种设计已被用于iPad mini、iPad Air和iPad Pro。

直边边框设计通常伴随着全面屏，但现在的传言表明，iPad 10将继续拥有顶部和底部边框以及Touch ID物理按钮。苹果可能会选择类似iPad mini和iPad Air使用的电源按钮Touch ID设计。

除此之外，苹果会带来基于M2芯片14英寸和16英寸的MacBook Pro，最快将会在年底到来。不过也有消息表明由于苹果一直在处理供应限制问题，时间有可能被推后。

最重要的是，苹果会更新Mac Pro系列新品，此前就有传言称Mac Pro将使用M2 Ultra芯片，这是首次在Mac Studio中推出的M1 Ultra的升级版，还有更强大的M2 Extreme芯片。M1 Ultra具有高达20核CPU和64核GPU，M2 Ultra将更加强大。

与此同时，苹果或将推出包括M2和M2 Pro芯片的Mac mini，但是除了芯片上的升级，将会有其他方面的改变，只能说是个常规性的升级。而Apple TV将有一款配备 A14 芯片和 4GB 内存的新机型正在开发中，它可能会在 2022 年底前推出。

苹果这次可以说是准备了一系列的新品，如果是有意购买这些设备的用户，不妨再等等，下半年苹果将会带来更加强劲的新品。