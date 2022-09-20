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尼康推出一款尼康Z卡口广角变焦镜头尼克尔 Z 17-28mm f/2.8

2022-09-20 16:11:57 Yesky数码影像频道

  【天极网数码频道】尼康公司宣布推出一款兼容尼康Z卡口系统全画幅/FX格式微单数码相机的广角变焦镜头尼克尔 Z 17-28mm f/2.8。

  尼克尔 Z 17-28mm f/2.8 是一款广角变焦镜头，覆盖17至28mm的焦距范围，具有 f/2.8的快速恒定最大光圈。总长度约为101mm*1，重量约为450g，提供良好的光学性能。它采用2枚低色散(ED)镜片、1枚加强型低色散(ED)镜片和3枚非球面镜片，在整个变焦范围内提供稳定的分辨率。该镜头利用广角镜头提供的独特视角，以及f/2.8快速最大光圈和约0.19m*2的最近对焦距离，能良好地应对多种场景和主体，实现强调主要拍摄对象的广泛的动态表达。

  为了使镜头在视频录制中更易于使用，尼克尔 Z 17-28mm f/2.8 配备高速自动对焦控制，即使对移动的主体也能实现平滑对焦，同时搭载步进马达 (STM) 和控制环，从而实现安静流畅的操作。

  尼克尔 Z 17-28mm f/2.8 提供 f/2.8 的快速恒定最大光圈，镜身小巧轻便，而且价格实惠。这款广角镜头便于携带，无论是在城市还是在旅行中，都能让用户通过预期的影像来实现自我表达。

  尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在进一步扩大影像表现的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

  *1 从相机镜头卡口开始测量的距离。

  *2 在17mm变焦位置。

  © Alberto Seabra © Dorene Hookey

  主要功能特点

  • 覆盖从17mm至28mm的广角焦距范围，适合街拍、风景和人像等多种场景和拍摄对象。

  • 在整个变焦范围内，f/2.8的快速恒定光圈可实现自然的虚化表达，弱光条件下拍摄时还能减轻相机抖动的影响。

  • 总长度约101mm、重量约450g的紧凑、轻巧的设计提供出色的便携性。

  • 提供仅约 0.19m的最近对焦距离，让用户可以靠近拍摄对象进行动态表达。

  • 提供高速自动对焦并支持平滑对焦，即使拍摄移动主体和录制视频时也不例外。

  • 搭载步进马达 (STM)，可实现安静的操作和快速响应。

  • 配备控制环，可以为其分配光圈和曝光补偿等设置，在视频录制过程中也能实现安静、流畅的操作。

  • 支持线性手动对焦驱动* ，实现平滑对焦。

  • 采用减轻对焦呼吸效应影响的设计，可减少调整对焦时的视角变化。

  • 变焦时镜筒的长度保持不变，在拍摄过程中更容易保持平衡，同时也使镜头携带更安全。

  • 采用氟涂层，易于擦拭油污。

  * 手动对焦时，根据控制环的旋转角度而不是旋转速度来移动对焦点的功能。

  截止至2023年尼克尔Z镜头系列发布计划

  *此产品线的内容如有更改，恕不另行通知，

  • 市场参考价格：

  尼克尔 Z 17-28mm f/2.8镜头：RMB 8,299元

  • 开始销售日期：

  2022年10月27日

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  • 显示屏尺寸：3.0英寸
  • 广角镜头：支持
  • 长焦镜头：否
  • 最大光圈：F1.8
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