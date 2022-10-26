尼康发布尼康Z 9全画幅微单相机升级固件3.00版

【天极网数码频道】尼康公司宣布其旗舰全画幅 / FX格式微单数码相机尼康Z 9的固件3.00版本于 2022 年 10 月 26 日发布。

该固件3.00版本进一步增强了Z 9的性能，提供了视频和照片拍摄的新功能，以及响应用户需求改进的可操作性和显示功能。

新的视频功能包括“高频闪烁消减”和“高分辨率数字变焦”*1，该功能可实现高分辨率变焦，无论使用何种镜头都可有效扩展远摄范围。新的照片拍摄功能包括在“高速画面捕捉+”*2 中添加了“C60”选项，可在DX格式下以大约60幅/秒的速度进行高速连拍。固件3.00版本还为用户提供了更舒适的工作流程，改进了连拍图像的播放选项。

为进一步满足专业人士对增强显示和可操作性的需求，增加了可用作自定义控件的按钮数量和可自定义功能的扩展。此外，图像和 i 菜单可以在播放模式下垂直方向显示，并添加了DX格式的新图像尺寸选项。其他改进包括扩大了自动对焦弱光限制和降低相机将焦点位置移动到暂时遮挡目标对象的前景障碍物的可能性。

尼康将通过扩展其相机功能的固件更新不断满足用户的需求。

*1 “高分辨率数字变焦”仅适用于以下编解码器的视频录制：ProRes 422 HQ 10 位(MOV)、H.265 10 位(MOV)、H.265 8 位(MOV)或 H.264 8 位(MP4)――图像区域设置为 FX (36×24)。某些相机功能会受到限制。

*2 仅在 JPEG 标准图像质量设置下使用AE/AF跟踪。单次连拍可拍摄的最大幅数少于高速连拍所能拍摄的幅数。建议使用尼康推荐的存储卡。

Z 9 固件3.00版本的主要功能

1. 增加了新的视频功能，例如“高分辨率数字变焦”，扩大了拍摄的可能性

“高分辨率数字变焦”可实现高分辨率变焦，在录制视频时有效扩展镜头的远摄范围。选择4K UHD选项时，视频实际上以8K UHD分辨率录制，然后实时裁剪为4K UHD大小，有效地将变焦焦距加倍，同时保持高分辨率，这是数字变焦或后期添加变焦效果所无法实现的。无论使用何种镜头，定焦还是变焦，高分辨率变焦都可用，例如，允许用户利用f/1.2最大光圈镜头的极浅景深。“高分辨率数字变焦”可分配给相机的Fn1/Fn2按钮，或镜头上的Fn环或控制环。使用按钮可以以恒定的速度平滑变焦*1，这是手动变焦无法实现的，而控制环则允许用户根据自己的喜好快速或缓慢地放大或缩小。

此外，现在可以通过单个无线遥控器控制多台Z 9相机之间的视频录制和时间码同步*2，从而减少高频闪烁。ATOMOS UltraSync BLUE 现在也支持蓝牙连接，可以同步其他公司的录音设备和/或音频设备时间码。更重要的是，包括图像尺寸 (DX) 在内的新功能可以选择以 DX (24 × 16) 图像区域设置记录的图像尺寸;分配图像区域选择的能力(在 FX 格式和 DX 格式之间切换);现在可以将用于视频录制的高分辨率缩放分配给自定义控件，以提高灵活性。

*1 变焦速度提供较慢、标准或较快的选项。

*2 来自快门释放按钮的信号会重置设备时间码。因此，在启用时间码同步的情况下，无法在视频录制期间通过按下快门释放按钮来捕捉静止图像。

© Kenjiro Matsuo

提供此示例图像仅用于说明“高分辨率数字变焦”功能。

2. C60――涵盖多种用户拍摄需求的连拍

除了现有的C30和C120选项外，“高速画面捕捉+”现在还提供了C60* 选项，可实现以约60幅/秒的速度连拍约1900万像素的静态图像，满足摄影师的多样化需求，尤其是在新闻摄影、体育和鸟类摄影领域，他们经常使用高速连拍来进行拍摄。

连拍图像的播放操作也得到了改进。新增自动连拍功能，在播放模式下显示连拍中的第一张图像后，自动显示连拍组的同一连拍图像，为经常使用高速连拍的摄影师提供更舒适的工作流程用以拍摄运动和鸟类摄影。

此外，固件版本2.10添加的“高频闪烁消减”现在可用于视频录制，并且通过将其添加到照片拍摄菜单中更容易用于静止图像拍摄。

* 图像区域固定为 DX (24 ×16)。如果在选择C120时安装了DX镜头，“高速画面捕捉+”设置将自动更改为 C60，图像区域将固定为DX (24 × 16)。支持预拍摄捕捉功能。

© Kenjiro Matsuo

提供此示例图像仅用于说明 C60 设置。

3. 可操作性和显示方面的改进，拍摄体验更流畅

增加了可用作自定义控件的按钮数量，扩展了可自定义功能，以便更流畅地访问常用功能。查看模式(Photo Lv)中的显示设置效果选项(在照片实时取景显示中显示曝光设置)已得到改进，允许用户选择在安装闪光灯时是否反应曝光设置的效果。由于此功能允许用户在拍摄前检查背景曝光，他们可以提前确认不受闪光灯闪光影响的背景曝光。更重要的是，包括图像尺寸 (DX) 在内的新功能可以选择以 DX (24 × 16) 图像区域设置记录的图像尺寸;分配图像区域选择的能力(在 FX 格式和 DX 格式之间切换);现在可以将用于视频录制的高分辨率缩放分配给自定义控件，以提高灵活性。

其他显示改进包括在播放模式下垂直显示图像和 i 菜单，以及播放模式下照片信息的文件信息选项。

4. 自动对焦相关的改进和其他功能

• 改进了自动对焦弱光性能。(0.5 EV)

• 当AF区域模式选择3D跟踪时，焦点不太可能转移到暂时遮挡目标主体的前景障碍物上。此外，还为焦点颜色添加了红色选项，即使在白雪皑皑的背景下也能确保焦点的可见性。

• 添加了“覆盖其他相机拍摄内容”的新功能，当多台摄像机被指定为主相机时，可以在主相机之间轻松切换。

• 对FTPS协议的支持提供了更快、更安全的加密图像传输。

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