微软精英手柄配件包上架，售价419元，可与搭配青春版使用！

作者：骷

【天极网数码频道】前段时间，微软发布了一款白色的Xbox精英手柄，并将其命名为精英手柄青春版，砍掉了原版 Xbox Elite 2 自带的配件，国行名为 Xbox Elite 无线控制器 2 代青春版，售价 999 元。

目前微软已经在国区推出了这款Xbox Elite 无线控制器 2 代 青春版国行版本，国行定价为999元，已经开放预购并且于9月21日正式发售。

据官方介绍，这款手柄主要面向深度游戏玩家，玩家可利用全新、可调整张力的摇杆提升瞄准度，更快速地射击，环绕式橡胶握柄可保持稳定。此外，玩家可通过 Xbox 配件应用程序中的专属按钮对应选项，享受无限制的自定义方式，而且还能挑选 Xbox 按钮的发光颜色。

此前就有网友曝光过这款白色版本精英手柄二代，有国外网友在YouTube里发现了一款尚未官宣的新款 Xbox 精英手柄二代，这或许意味着新款的精英手柄即将推出。但原视频直到现在都没有被发现，这款泄露的新手柄将炭色的主面板换成了白色的贴面。除此之外，虽然视频本身有点模糊，不过还是可以看到一个印有白色 Xbox 字样的包装盒。

打开包装盒后可以看到 Xbox 的手柄包，里面就是白色款手柄本体，手柄的主体部分是白色的，而把手是黑色的，除了两个摇杆，按钮也是白色的，与目前的常规款外观差别不小。目前在售的精英手柄二代国行零售价 1398 元，采用全新 3 段键程，高感度扳机键。3 段松紧度张力调节结构，3 个自定义配件方案，4 枚可插拔拨片，2 款磁吸可替换方向键，6 枚可替换摇杆，自带操纵杆调整工具。

微软精英手柄二代青春版与精英手柄2代相比，青春版手柄除了外观采用黑白撞色设计外，没有任何硬件上的差异，无论是可调节的摇杆与方向键，高感度扳机，还是三种自定义配置文件都如出一辙。

两者最大的差别就是完整的精英手柄二代拥有所有的配件，青春版将仅有手柄本体，而不配套赠送便携充电包、拨片和可替换摇杆，这些配件需要用户自行购买。也就是说在定制化方面的需求减弱了，不过带来的价格下降也确实让性价比提升了不少。

如今配件包上架419元，那么也就意味着如果是购买了青春版的用户想要通过配件包组成完全体的精英手柄，就将花费1418元。相比二代精英手柄官方的1398元还是贵出了一点点，对于没有特别强烈需求的游戏用户，还是更加建议使用Xbox自带的标准版手柄。