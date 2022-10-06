无法修复？AirPods Pro 2耳机拆解证实这一情况！

作者：骷

【天极网数码频道】作为今年最值得购买的苹果产品之一，AirPods Pro 2一经发布就受到了广泛的关注。这款耳机带来全新的H2芯片以及更加强劲的降噪效果，同时还提升了音质。

最近就有一家维修机构对AirPods Pro 2进行了拆解，显示可修复性极低。该机构对 AirPods Pro 2 的拆解展示了耳机和充电盒的内部结构。拆解确认 AirPods Pro 2 与上一代类似，几乎无法修复，拆解将损坏外壳，因此想要自行换电池是不可能了。该机构表示，AirPods 是世界上最受欢迎的耳机，但也是可修复性最低的。

此外，之前就有一家工业 CT 开发商 Lumafield 最近分享了苹果 AirPods Pro 2 充电盒的 CT 扫描图像，似乎揭示了一些隐藏设计。

虽然内部的基本布局看起来与初代相似，但 Lumafield 发现耳机盒新添加的挂绳孔在内部连接到了 Lightning 接口，该接口与逻辑板连接，因此推测挂绳孔部分可能兼作 U1 芯片的天线或用于其他一些附加用途。

耳机盒侧面有一个新的金属开孔，苹果说它是用来挂绳的，但似乎还有一个额外的用途：它有一个 4 毫米宽和 18 毫米长的延伸部件，连接到 Lightning 接口周围的金属垫，也许它是支持改进的“Find My”追踪的天线。

最后，维修机构将AirPods Pro 2拆解成了一堆无法修复的配件，这对于回收来说极不友好，惹得该机构人员都忍不住批评苹果不环保。

但是作为一款破受欢迎的耳机来说，由于其内部集成度高的问题，这样的设计或许也是无可奈何。据悉，在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

同时得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

AirPods Pro 2的出现让用户充分地领略到了计算音频的魅力，无论是更强的降噪还是体验更棒的自适应通透模式，都给TWS耳机市场带来了极致的体验。而且对于用户来说，维修耳机的时间以及成本都不可估量，所以用户还是更愿意通过AC+换一个。