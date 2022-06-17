抓拍瞬间更有把握，快速对焦相机推荐

作者：佚名

【天极网数码频道】很多用过手机拍摄的用户都会发现，在面对速度极快需要跟踪拍摄的场景时，手机往往会显得力不从心。而相机在面对这种情况时，只要参数设置正确，基本可以无压力的进行拍摄。今天要推荐的就是这么一款强劲的拍摄器材，富士X-T3。

富士X-T3搭载了全新开发的第四代2610万像素X-Trans CMOS 4(无低通滤镜)传感器，使用与X-Trans CMOS传感器相同的独特彩色滤镜阵列来控制摩尔纹和伪色，并在X系列中首次采用了背照式结构，在不影响信噪比的情况下提高了图像分辨率。与之搭配的X-Processor 4处理器，在处理速度上提高了3倍同时能激发X-Trans CMOS 4所有性能，使其连拍、对焦等性能达到新高度。

X-T3拥有1/8000s机械快门、1/32000电子快门，其高速连拍在机械快门下可达到11幅/秒，在电子快门下可达到30幅/秒。同时新增预拍功能，使你在半按快门按钮时相机便会开始记录，避免错过精彩时刻。对焦方面，X-T3采用高速高精度相位AF区域覆盖，其AF相位差像素面积覆盖100%画面，测距点由325个提升至425个，并且对焦精度、灵敏度同步提升。

摄影师：Jeff Carter，1/40秒，F10，ISO80

镜头的话可以选择XF18-120mmF4 LM PZ WR。这款镜头拍摄覆盖范围广，等效35mm格式变焦范围(相当于27-183mm)、最近对焦60cm全域范围及近乎静音的变焦控制。不仅适合静态照片的远、近距离拍摄，也非常适合动态视频的录制。

同时XF18-120mmF4 R LM PZ WR变焦时并不改变其物理长度，避免常见的因镜头变焦后体积变大中心偏移，影响其与稳定器之间的平衡关系。非常适合与各类云台稳定器搭配使用。

更多信息，可前往富士京东自营旗舰店了解：https://mall.jd.com/index-1000000858.html

摄影师：ümit Erdem，1/40秒，F4.0，ISO500