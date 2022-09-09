富士龙镜头XF56mmF1.2 R WR闪亮登场

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【天极网数码频道】富士胶片公司荣誉宣布，推出“富士龙镜头XF56mmF1.2 R WR”(XF56mmF1.2 R WR)。这将是X系列无反数码相机XF可换镜头产品线的又一力作。X系列相机以其紧凑轻巧的设计和优质画质而闻名于世，其优质画质得益于富士胶片特有的色彩再现技术。

XF56mmF1.2 R WR是一款大光圈定焦镜头，中远摄焦距为56mm(等效35mm格式85mm焦距)。它继承了其前代产品(富士龙镜头XF56mmF1.2 R;以下称为“前代型号”)核心的F1.2大光圈，但在最近焦距、图像分辨性能和柔美散景的美化渲染方面有显著改进。对焦区域会以高分辨率显示每一丝细节，而全开大光圈可以在背景中产生漂亮的散景，凸显拍摄对象，进而提高图像的清晰度。由于采用了F1.2大光圈和中远摄焦距，前代型号非常适合拍摄人像。不过，新镜头优化了最近焦距，更方便拍摄桌上静物。除此之外，它还可以满足街拍等各种拍摄场景的要求。领略大光圈中远摄镜头的魅力，它所呈现的令人惊艳的焦平面高清晰度，与背景中漂亮的散景形成了鲜明对比，出色彰显拍摄对象。

XF56mmF1.2 R WR是一款大光圈中远摄人像定焦镜头，由8组13片组成，包括一片ED镜片和2片非球面镜片，可实现比前代型号更高的图像分辨性能。对焦组中使用了多达8片镜片，可最大限度地减少色差、球面像差和彗形相差，从而获得出色的图像分辨性能(从最近对焦距离到无限远)。最近对焦距离缩短到距传感器表面仅50cm，比前代型号短了20cm。非球面镜片的加工精度更高，以减少散景中的洋葱圈效应。

由于缩短了特写摄影中的最近焦距，F1.2光圈带来的浅景深效果进一步得到增强。镜头使用了多片非球面镜片、ED镜片和高折射率镜片，将各种类型的像差降至最低，还能提供漂亮的散景效果。与前代型号相比，新型号在最近对焦距离时的分辨率有了显著提高，因此用户可以最大限度地利用XF56mmF1.2 R WR的出色图像分辨率和柔美散景。

1.产品特点

(1) 出色的图像分辨性能和令人惊艳的散景效果

・ 非球面镜片采用加工精度高达1/100000mm的金属模具进行制造，可减少散景中的洋葱圈效应。镜头由8组13片组成，包括2片非球面镜片和1片ED镜片，可抑制包括色差和球面像差在内的各种像差，以实现整个画面的图像清晰度和失焦背景中的平滑散景效果。

・ 该镜头还使用了3片高折射率镜片，由于在像差控制方面的有效性，这种镜片被广泛用于电影镜头。作为8镜片对焦组的一部分，它们可以最大限度地减少色差和彗形相差，从而实现出色的图像分辨率(从最近对焦距离到无限远)。

・ 它是首款使用11片光圈叶片的富士X卡口镜头，可在光圈中实现近乎正圆*1的效果。与前代型号的7叶片光圈相比，新型号即使在镜头光圈全开时略微缩小光圈也能提供近乎正圆的光圈，从而在各种情况下呈现出漂亮的散景。

*1 截至2022年9月9日

(2) 自在摄影的大光圈定焦镜头

・ 新镜头的中远摄焦距为56mm(等效35mm格式85mm焦距)，最大光圈为F1.2，是人像摄影的理想选择，可将拍摄对象与背景清晰分离。此外，由于最近对焦分辨率的提高，最近焦距已缩短到仅50cm*2，比前代型号短20cm。减少了与拍摄对象相关的距离限制，用户可以在人像摄影以外的其他情况下，感受快速中远摄定焦镜头的魅力。

*2 距传感器表面的距离;距透镜前端的最小距离约为41cm。

(3) 自动对焦功能由改进的直流马达驱动，可实现快速准确的自动对焦

• 采用直流马达驱动含8片镜片的对焦组和光圈单元，可实现精确的自动对焦，与XF56mm F1.2 R WR出色的图像分辨率(从最近对焦距离到无限远)相得益彰。即使在拍摄需要准确对焦的浅景深照片时，该镜头也可以快速准确地进行对焦，捕捉关键的拍摄机会。

• 轴承结构的使用成功地减少了直流马达驱动镜头镜片时产生的摩擦。镜头驱动摩擦最小化意味着降低了马达噪音。

(4) 具有灵活的实用性，防尘防滴，能在低至-10°C的温度下工作

• 该镜头的设计最大限度地利用了紧凑轻便的X卡口系统，尽管它是一个F1.2的大光圈定焦镜头，重量也仅为445g，长度为76mm。即使相机装有镜头，用户也能携带它安心行走，提升了灵活移动性。

• 镜筒设有9处密封点，不但可以确保防尘防滴，还能保证镜头在低至-10°C的温度下正常工作。前部镜片涂有氟涂层，可防水滴、防污渍。用户在任何环境下都能安心地使用镜头进行拍摄，无论是绵绵细雨中还是尘土飞扬的户外场地。