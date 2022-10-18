雷蛇再次联名索尼微软，推出PS和Xbox授权TWS耳机！

【天极网数码频道】近日，雷蛇RazerCon 2022极游戏庆典正式举办，在庆典上，官方推出了雷蛇战锤狂鲨极速版PS及Xbox授权耳机。

这两款耳机分别采用一黑一白配色，对应两款主机的颜色，都支持RAZER CHROMA RGB幻彩灯效，支持约1680万种颜色和多种灯光效果，让用户可以尽情打造个人风格。两款耳机支持HYPERSPEED无线技术，2.4GHz模式的无线连接可以带来无损、低延迟的音频，音画同步，还支持蓝牙5.2。

此外，两款耳机支持ANC主动降噪、双环境降噪ENC麦克风，续航最长32.5小时，目前售价为1099元。而在此前，雷蛇就曾联名Xbox推出过雷蛇的手柄。

雷蛇携手微软推出了一款针对Xbox用户的限量款Xbox手柄以及充电底座，价格对标微软的精英手柄系列，可以在三小时内充满电。

这款雷蛇联名手柄定价199美元，约合人民币1400元左右，虽然售价对标微软精英手柄，但是并没有标配背键以及可更换的配件，只是多了一个充电底座。手柄整体以雷蛇标志性的绿色条纹以及三头蛇 LOGO 作为设计基调，辅以透明外壳设计，整体看起来十分灵动。

该手柄目前仅在美国地区以及加拿大地区的雷蛇官网出售，对于国内喜欢的玩家来说，想要买到就需要进行海淘。对于雷蛇联名产品而言，不少玩家还是想要充值一波信仰的，不过奇怪的是这次雷蛇竟然没有在灯光上做文章，这对一向喜欢光污染的雷蛇来说确实有些保守。

作为同样针对室内游戏场景而推出的CYBERBLADE耳机，两者其实在某种程度上十分相似。CYBERBLADE耳机采用创新的3芯片设计，拥有36ms延迟，售价2200元，这价格比起雷蛇的1099确实挺贵的，但是在用料方面，CYBERBLADE耳机丝毫不落下风。

这次CYBERBLADE耳机最引人注目的，就是在行业内首次将第三颗音频芯片放入了充电盒中，不同于传统TWS最多两颗音频芯片的硬件配置，CYBERBLADE耳机在保障耳机拥有复杂音频算法性能的同时，还大幅减少了能耗，最终才能实现在充电盒内放下这么一颗芯片。

行业内目前都面临这一问题，由于耳机仓狭小的体积，无法放下更大的电池，为了保证续航，只能以牺牲芯片算力为代价，换取功耗的平衡。而CYBERBLADE创新性的在耳机的充电盒中多放入了一颗计算音频芯片，从而彻底解放了电力对于算力的桎梏，完成了全球TWS行业中的首次算力再分配。

而对于AirPods这样的旗舰级产品来说，实际上在低延迟优化部分的表现并不尽人意，即使是已经发布的第二代AirPods Pro，实际延迟也不尽如人意。这对于桌面有游戏需求的用户非常不可接受，不适用于对游戏有更高追求的玩家。

如此所带来的好处就是可以让耳机的延迟低至惊人的36ms，甚至超过了很多惊人的2.4G头戴式游戏耳机，同时还保障了耳机的音质。

不知道雷蛇战锤狂鲨极速版相比CYBERBLADE是否有针对延迟做出特定的优化，不过由于Xbox方面的接口问题，CYBERBLADE无法支持Xbox，只支持其他设备。所以从兼容性上来说，雷蛇官方的联名确实会更加方便。不过这样的价格对于不少游戏玩家来说，其实算还能接受。