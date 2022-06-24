即将到来的七月，苹果还有哪些计划？

作者：骷

【天极网数码频道】距离月初苹果召开WWDC2022已经过去了大半个月，面对即将到来的七月，苹果还有哪些计划呢？

首先是在WWDC上发布的搭载M2芯片的MacBook Air以及MacBook Pro13英寸版本，Pro版本已经于6月17日开启用户预订，6月24日正式开售。尽管新款的Air目前官方并没有公布具体的发售时间，但有消息透露，Air将于7月上旬正式发售。

采用苹果全新设计语言打造而成的新Air，总算是要来了，MagSafe的回归以及刘海屏的加入都在表明新Air的与众不同。尤其是换芯后的Air性能提升巨大，CPU性能提升了18%，GPU性能提升了35%，并且支持最高24GB的内存。新Air将有银色和深空灰色两种颜色可选，起售价为9499元人民币。

然后是WWDC上正式发布的由iOS 16领衔的一众苹果终端操作系统，前两天已经从开发者测试版Beta1升级到了开发者测试版Beta2。不过由于是开发者测试版，其作用更多的是让开发者们提前适配相关应用，以保证这些系统在正式发布时的用户体验，所以并不建议普通用户升级使用。

目前这些操作系统或多或少都存在着一些Bug，比如iOS 16的B站无法点击全屏来切换全屏模式，微信刷朋友圈大概率闪退以及复制后经常弹出粘贴许可弹窗，再比如MacOS 13在完全重装后将无法安装第三方输入法，这些都是影响日常使用的严重Bug，所以非必须的情况下，用户还是以稳定版系统作为自己的主力系统最为稳妥。

根据苹果测试版系统两周一更新的速度，最新的开发者测试版Beta3将于7月8号正式推送，不过苹果在WWDC上也表示，将于7月的某个时候推出更加稳定的公开测试版，将比开发者测试版拥有更优秀的体验和更少的Bug，能够让更多普通用户也参与测试。

7月我们还会迎来苹果针对学生群体和教育工作者推出的促销活动――返校季。通常在每年的6月和7月苹果都会在世界各地开启这一促销活动，而去年中国则是在7月16日正式开启了这一活动，今年的具体时间待定，一般不会晚于7月。

该活动将为符合条件的学生和教育工作者提供特殊的优惠，覆盖了Mac和iPad机型，不包括iPhone系列。符合条件购买这些设备可以优惠几百到几千元不等的价格，并且还会提供免费的AirPods2，但也有传言说今年将不会赠送AirPods2，而改送苹果的优惠券。

往年如果是符合返校季活动条件的用户，在活动开启前半个月以教育优惠价格购买了Mac及iPad，则可以在返校季活动开启后联系客服，苹果将会补送一款AirPods2，由于今年的活动详情未知，不知道这项政策是否依然沿用。

在即将到来的7月，与普通用户有关的就是以上这些，刚好M2的新Air要发售，如果有意，千万别忘了参加苹果的返校季活动!