照片、视频一网打尽，便携又好用的相机推荐

作者：佚名

【天极网数码频道】相信绝大对数摄影人都不喜欢带着又大又笨重的器材四处奔波，毕竟扛着那些家伙会感觉自己没拍多少内容，体力却已经跟不上了。即便创意再好、想法再多也架不住疲惫带来的巨大负担。因此，近几年小巧轻便的拍摄器材，越来越受到喜爱。今天要推荐的便是富士X-T30 II无反相机。

推荐这款机器原因很简单，它不仅有着便携的外形，同时它的综合性能也足够强。X-T30 II机身小巧轻便，其尺寸约为126*85.4*65.4mm，重量约为465g，随身携带不会有任何负担。并且它简单易用，通过直观的物理按键、转盘，或是可触摸屏，可以快速准确的对相机进行参数调整、设置更改等。

拍摄方面X-T30 II配有2600万像素的背照式传感器，能有效减少噪点。通过与四核的X-Processor 4 的联动，能让图像处理更加快速。它具备超好用的自动对焦功能，可以精准的识别并追踪人脸和人眼。另外，强大的核心还能让它轻松驾驭4K视频的拍摄，高清晰的画面能让你的作品与众不同。

此外，X-T30 II机内自带了广受好评的胶片模拟模式，用户可根据自身喜好或是题材需要，拍出别具一格的照片或视频。并且X-T30 II还支持拍摄240P 10倍慢动做视频，为素材的多样性和后期调整空间，创造了更多的可能。

小巧的机身自然要搭配一枚小巧的镜头。XF16-55mmF2.8 R LM WR是一枚可进可退的镜头，它适合拍摄不同类型的题材。镜头由12组17片镜片组成，其中包括三片非球面镜，以减少任何畸变和球面像差。为了在整个变焦范围内保持边缘到边缘的清晰度，还使用了三个超低色散镜片，这些镜片有助于控制色差。

摄影师:Afton almaraz，1/180秒，F3.2，ISO200

最实用的焦段配合恒定的F2.8光圈，使用户无需经常更换镜头，也能尝试更多的构图。 避免浪费时间去获得正确的焦距，让人更加专注于拍摄对象。另外，其搭载的自动对焦系统是基于高速线性马达，其对焦速度可高达0.02秒，不错过任何精彩瞬间。

更多信息，可前往富士京东自营旗舰店了解：https://mall.jd.com/index-1000000858.html

摄影师：Simone Raso，1/500，F2.8，ISO4000