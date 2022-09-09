富士龙镜头GF20-35mmF4 R WR隆重发布

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【天极网数码频道】富士胶片荣誉宣布，推出“富士龙镜头GF20-35mmF4 R WR”(GF20-35mmF4 R WR)。它是GF可换镜头阵容中的新成员，专为GFX系列无反数码相机打造，中画幅传感器*1相当于全画幅35mm传感器的约1.7倍。

GF20-35mmF4 R WR是一款广角变焦镜头，囊括多种焦距，从超广角20mm到广角35mm(等效35mm格式16mm-28mm焦距)。借助GFX系列相机的先进功能，最近焦距仅为20mm的广角镜头(等效35mm格式16mm)能够以高精度和高分辨率捕捉精细的细节信息，如广阔的风景或城市景观。广角视角比人类肉眼的视野宽得多，可以从近距离拍摄位于您正前方的拍摄对象。与传统中画幅摄影设备不同，该镜头使用方便，在整个变焦范围内都具有F4恒定光圈。此外，其镜片采用了紧凑轻巧的设计，可提升便携性。它非常适合长途跋涉寻找广袤野外风景的用户，也适合拍摄小空间全景、视角独特的照片，或带有纪实风格的场景。享受广角镜头带来的乐趣，利用只有中画幅摄影系统才能提供的超大进光量，捕捉眼前的每一丝细节。

*1 图像传感器对角线55mm(43.8mm x 32.9mm)，是35mm全画幅传感器的约1.7倍

GF20-35mmF4 R WR由10组14片组成，包括三片非球面镜片、一片ED非球面镜片和三片ED镜片，可有效控制各种类型的像差，提供出色的图像分辨性能。为了抑制广角镜头中常见的重影和镜头眩光，新镜头涂覆了纳米GI(梯度折射率)涂层，该涂层会有效控制倾斜入射光线，以尽量减少重影和镜头眩光，实现图像清晰度。

GF20-35mmF4 R WR采用极致的紧凑设计，尽管是恒定F4超广角变焦镜头，重量也仅为725g。常用的82mm滤镜口径可兼容多种滤镜，拓宽了视觉表达范围。传统广角镜头往往体积很大，但富士胶片对此款镜头采用了紧凑型设计，非常适合长时间在户外寻找广阔景色的风景摄影师。

1.产品特点

(1) 作为广角变焦镜头，扩展了GF系列镜头的广角产品线，旨在追求卓越画质

・ 新镜头的焦距范围从超广角20mm到广角35mm(等效35mm格式16-28mm焦距)，这在富士胶片GF系列镜头中是最宽的，它可以在广阔的风景或城市景观中捕捉细节满满的拍摄对象，并利用广角镜头的独特视角进行拍摄。

・ GF20-35mmF4 R WR由10组14片组成，包括三片非球面镜片、一片ED非球面镜片和三片ED镜片，可有效控制失真和色差，实现出色的图像分辨性能。因此，这款镜头可以用更高的精度呈现广角视角内所捕捉拍摄对象的所有信息。

・ 镜头应用了富士胶片独有的纳米GI涂层技术。当入射光进入透镜时，该涂层会顺畅地改变入射光的折射率，以减轻光反射，即使存在倾斜入射光线，也能有效减少重影和镜头眩光。

(2) 采用紧凑型设计，为中画幅相机增添便携性

・ 镜头的结构几近对称，光圈位于中心，不但能实现优异像差校正，还能保持机身的小巧轻便。利用无反相机独有的短法兰距，最大限度地完善了光学设计，以在画质和重量/体积之间实现平衡。镜头重量仅为725g，尺寸约为112.5mm，尽管是广角变焦镜头，但滤镜口径仅为82mm。选用常规82mm滤镜口，允许用户在拍摄风景时使用各种滤镜。采用内部变焦系统可保持镜头的固定长度，有助于减轻镜头重量，简化变焦操作。

・ 每组镜片组包含四片非球面镜片，以优化镜片总数及其配置，这种搭配不仅可有效校正像差，保证卓越画质，同时还能保持机身的小巧轻便。广角镜头中常用的高曲率凹透镜表面涂有厚度均匀的专用涂层，以减少涂层厚度不均导致的重影。

・ 镜头卡口周围的组件采用镁合金制成，既轻巧又坚固。组件形状得到了改进，既能保持镜头卡口区域的纤薄，还能容纳内部变焦系统，保持镜头长度不变。与其他笨重的广角变焦镜头不同，这些功能让该款镜头非常易于握持和操作。

(3) 镜头坚固耐用，防尘防滴，可在低至-10℃的温度下工作

• 镜筒设有12处密封点，不但可以确保防尘防滴，还能保证镜头在低至-10℃的温度下正常工作。前部透镜涂有氟涂层，可防水滴、防污渍。用户在恶劣条件下都能安心地使用镜头拍摄风景，无论是白雪覆盖的田野、烈日炎炎的热带地区，还是恶劣的户外环境。