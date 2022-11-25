富士instax SQUARE Link全新上市 创意打印带来框不住的惊喜

【天极网数码频道】时光荏苒，影像长存。富士INSTAX以一次成像的形式，让影像回归实体，让回忆有迹可循。2022年11月25日，INSTAX在上海复星艺术中心，举办了主题为SQUARE2的新品发布会，全新推出SQUARE Link照片打印机，用方形画幅为画面增添艺术感。同时上市的三款方形主题周边相册，鼓励消费者运用INSTAX产品，记录惊喜瞬间，将美好回忆留存在纸质相片里，赋予生活更多仪式感。

富士INSTAX深耕中国市场多年，发布会现场，富士胶片(中国)投资有限公司总裁田中健一先生为全新instax SQUARE Link揭开神秘面纱。在致辞中表示，兼具艺术性与时尚感的全新方形画幅打印机instax SQUARE Link发售，相信会成为继方形相机instax SQ1之后，又一款深受年轻人欢迎的人气产品。未来富士胶片(中国)也将继续传播影像文化，为用户生活添彩。

此次发布的SQUARE Link，全新功能让思维不局限在相框之内，赋予了方形照片更多创意表现力。发布会现场，富士胶片(中国)投资有限公司影像产品事业部事业部长正田周先生，为大家详细介绍了这款新品。SQUARE Link全新推出两个功能，分别是将照片与聊天结合的“INSTAX专属连接”功能，和可以在画面中添加趣味AR效果的“AR打印”功能。

利用INSTAX专属连接功能，用户可以在专属APP中将文字信息添加进照片中，收到信息的一方也可以在照片上追加信息进行回复。这些信息互动都会通过SQUARE Link应用程序即时收取，并最终打印出一张印有信息的相纸。INSTAX这一全新的打印解决方案，为相隔两处的亲朋好友创造了新的沟通方法，为他们建立情感连接提供了全新的创意方式。

AR打印功能则为用户带来更多有趣体验。在特定手机设备支持下，用户可在专属APP上，进行AR效果制作并打印出带有二维码的INSTAX照片。收到照片的亲朋好友只需扫码即可体验多彩AR效果。(*部分安卓/鸿蒙系统手机可能无法播放此功能)

与此同时， SQUARE Link也延续了Link系列打印机的人气基础功能。通过简单打印功能，可轻松将手机图像或者视频中的优选画面打印成像。另有模板打印、拼贴打印、图章编辑打印功能，为打印提供更多创意选择。关于打印画质，用户可以选择色彩还原度更高的INSTAX鲜艳模式，亦或是充满复古胶片质感的INSTAX传统模式。

这款新品SQUARE Link打印机于发布会当天正式上市，共有山矾白和螺青绿两种配色，售价1299元，购买打印机时同时赠送20张方形白边相纸。

为了能让用户更好地体验到方形画幅的艺术魅力，此次INSTAX还推出了三款中国限定的主题周边相册。其中一套2册的方形相册“山水诗・时代铭”，收纳了INSTAX特邀摄影师拍摄的方形构图佳作，可以在欣赏佳作的同时，将自己的作品也收纳成册。“框不住的惊喜・笑脸篇”相册则包含了品牌的美好期盼――希望用户即使在面对周遭困难的压力下，也能发现日常生活中的笑容和惊喜。此外还有一款方形编织收纳包同步发售，方便用户随身携带。

除此之外，发布会现场设置了室内居家、户外露营、咖啡厅、夜晚派对四大生活场景，让来宾沉浸式地感受INSTAX方形系列产品的魅力。在精心设计的场景中，Next Crew街舞团队将热力四射的街舞表演与INSTAX方形产品巧妙结合，展现当下年轻人追崇的生活新“方”式。

活动特邀专业空间设计师――Yoozo有巢空间设计创始人方明锐，专业解读方形艺术在设计场景中的应用。现场教授如何在日常生活中利用INSTAX产品和方形元素装点自己的家，提升居家环境的温馨感，体现个人的品味格调。

多年来，富士胶片始终以推广影像文化来为社会做贡献作为品牌的企业使命，富士INSTAX将持续通过发挥产品特性，不断推出高附加价值的新产品，来丰富用户的文化生活。如同品牌口号“惊喜在等你”想要传递的那样，希望通过这款打印机和相册，将趣味性、个性化、创造力等惊喜的多面性进行融合，继续为更多用户带来实物相纸的真实乐趣。

右1:富士胶片(中国)影像产品事业部 事业部长 正田周; 右2：富士胶片(中国)投资有限公司 总裁 田中健一; 左1: Yoozo有巢空间设计创始人 方明锐 ; 左2：富士胶片(中国)影像产品事业部 一次成像产品销售部 部长 陈茵

时光荏苒，影像长存。富士INSTAX以一次成像的形式，让影像回归实体，让回忆有迹可循。2022年11月25日，INSTAX在上海复星艺术中心，举办了主题为SQUARE2的新品发布会，全新推出SQUARE Link照片打印机，用方形画幅为画面增添艺术感。同时上市的三款方形主题周边相册，鼓励消费者运用INSTAX产品，记录惊喜瞬间，将美好回忆留存在纸质相片里，赋予生活更多仪式感。

富士INSTAX深耕中国市场多年，发布会现场，富士胶片(中国)投资有限公司总裁田中健一先生为全新instax SQUARE Link揭开神秘面纱。在致辞中表示，兼具艺术性与时尚感的全新方形画幅打印机instax SQUARE Link发售，相信会成为继方形相机instax SQ1之后，又一款深受年轻人欢迎的人气产品。未来富士胶片(中国)也将继续传播影像文化，为用户生活添彩。

此次发布的SQUARE Link，全新功能让思维不局限在相框之内，赋予了方形照片更多创意表现力。发布会现场，富士胶片(中国)投资有限公司影像产品事业部事业部长正田周先生，为大家详细介绍了这款新品。SQUARE Link全新推出两个功能，分别是将照片与聊天结合的“INSTAX专属连接”功能，和可以在画面中添加趣味AR效果的“AR打印”功能。

利用INSTAX专属连接功能，用户可以在专属APP中将文字信息添加进照片中，收到信息的一方也可以在照片上追加信息进行回复。这些信息互动都会通过SQUARE Link应用程序即时收取，并最终打印出一张印有信息的相纸。INSTAX这一全新的打印解决方案，为相隔两处的亲朋好友创造了新的沟通方法，为他们建立情感连接提供了全新的创意方式。

AR打印功能则为用户带来更多有趣体验。在特定手机设备支持下，用户可在专属APP上，进行AR效果制作并打印出带有二维码的INSTAX照片。收到照片的亲朋好友只需扫码即可体验多彩AR效果。(*部分安卓/鸿蒙系统手机可能无法播放此功能)

与此同时， SQUARE Link也延续了Link系列打印机的人气基础功能。通过简单打印功能，可轻松将手机图像或者视频中的优选画面打印成像。另有模板打印、拼贴打印、图章编辑打印功能，为打印提供更多创意选择。关于打印画质，用户可以选择色彩还原度更高的INSTAX鲜艳模式，亦或是充满复古胶片质感的INSTAX传统模式。

这款新品SQUARE Link打印机于发布会当天正式上市，共有山矾白和螺青绿两种配色，售价1299元，购买打印机时同时赠送20张方形白边相纸。

为了能让用户更好地体验到方形画幅的艺术魅力，此次INSTAX还推出了三款中国限定的主题周边相册。其中一套2册的方形相册“山水诗・时代铭”，收纳了INSTAX特邀摄影师拍摄的方形构图佳作，可以在欣赏佳作的同时，将自己的作品也收纳成册。“框不住的惊喜・笑脸篇”相册则包含了品牌的美好期盼――希望用户即使在面对周遭困难的压力下，也能发现日常生活中的笑容和惊喜。此外还有一款方形编织收纳包同步发售，方便用户随身携带。

除此之外，发布会现场设置了室内居家、户外露营、咖啡厅、夜晚派对四大生活场景，让来宾沉浸式地感受INSTAX方形系列产品的魅力。在精心设计的场景中，Next Crew街舞团队将热力四射的街舞表演与INSTAX方形产品巧妙结合，展现当下年轻人追崇的生活新“方”式。

活动特邀专业空间设计师――Yoozo有巢空间设计创始人方明锐，专业解读方形艺术在设计场景中的应用。现场教授如何在日常生活中利用INSTAX产品和方形元素装点自己的家，提升居家环境的温馨感，体现个人的品味格调。

多年来，富士胶片始终以推广影像文化来为社会做贡献作为品牌的企业使命，富士INSTAX将持续通过发挥产品特性，不断推出高附加价值的新产品，来丰富用户的文化生活。如同品牌口号“惊喜在等你”想要传递的那样，希望通过这款打印机和相册，将趣味性、个性化、创造力等惊喜的多面性进行融合，继续为更多用户带来实物相纸的真实乐趣。

右1:富士胶片(中国)影像产品事业部 事业部长 正田周; 右2：富士胶片(中国)投资有限公司 总裁 田中健一; 左1: Yoozo有巢空间设计创始人 方明锐 ; 左2：富士胶片(中国)影像产品事业部 一次成像产品销售部 部长 陈茵