别把时间浪费在浅阅读上，华为MatePad Paper给你沉浸阅读新体验

作者：知寒

【天极网数码频道】随着4月23日“世界读书日”的来临，全民阅读浪潮再次席卷而至。古人云：“腹有诗书气自华”，阅读不仅能令人静心养性，更可使人明智修身，一辈子受益无穷。然而，在如今以视频为主的快餐化内容冲击下，有越来越多的人更难专注于沉浸式阅读。

因此，华为在今年读书日当天特别推出#30分钟阅读计划#活动，通过从线上建立官方话题，引导广大用户参与分享活动，和在线下各地包括昆明、合肥、郑州、大连、成都、济宁、临沂、石家庄、福州等城市举办读书会，共同号召大家利用手中的墨水平板每日阅读30分钟，全面提升自身的深度阅读能力和专注力。

时代在发展，我们读书的途径和方式也愈加丰富多样。相较于传统纸张的厚重、易损、不方便携带等众多劣势，新上市的华为电子墨水平板集类纸化护眼屏幕、HarmonyOS智慧生态、全场景交互与跨设备协同体验等特性于一身，是帮助大家实现沉浸式阅读和办公的出色生产力工具。

类纸化屏幕与二代M-Pencil，打造极致纸感读写体验

作为一款可阅读可办公的工具，屏幕的重要性自然排在首位。华为墨水平板采用一块10.3英寸超高屏占比墨水屏幕，它的各方面特性都经过巧妙设计，旨在为用户提供最极致的使用体验。

首先，10.3英寸的屏幕大小恰好和我们常见的16开纸质书内容布局一致，从而实现近乎无差异仿真阅读;其次，它是全球首款通过德国莱茵TV类纸显示认证的墨水平板，拥有低蓝光、无频闪、广视角、日光下可度的类纸显示特性，屏幕本身不发光更护眼;同时，它还支持智能刷新模式，可根据用户实时观看内容自动匹配合适刷新率，兼顾省电和画面清晰流畅;最后，配合华为自研图像增强算法，能让文字显示更锐利，图片显示更细腻。

俗话说好记性不如烂笔头，我们在日常阅读和办公时也要养成边读边写的好习惯。华为电子墨水平板标配第二代M-Pencil手写笔，它具备4096级压感、磁吸充电、超低延迟等特性。搭配高耐磨PMMA屏幕盖板和“沙沙声”的书写音效，带给人的书写感受甚至要比拿笔在真纸张上写还要更畅快淋漓。

优秀丰富的功能适配也是提高这种书写感受的另一大重要原因。在华为电子墨水平板中身，我们可以使用这只笔完成全局手写、全局批注、全局手势、分屏笔记、以及手写转文本、语音转文本等众多功能。

华为电子墨水平板分别在机身顶部和内部内置大振幅扬声器，并拥有电源键和指纹解锁二合一设计，机身厚度6.65m，仅重360g，方便随身携带，使用起来不会给人造成太大压力。

HarmonyOS智慧加持，让阅读和办公更自由无边界

过去，很多电纸书阅读器使用起来相当鸡肋，甚至会被不少用户调侃经常拿来压泡面，其主要原因便是它们的功能和应用场景单一有限，像是座“孤岛”无法和外界进行连接沟通。

华为电子墨水平板出厂便预装HarmonyOS 2系统，得益于其革命性的分布式技术，支持跨设备多屏协同，能与华为智能手机、平板、PC等大量鸿蒙生态设备实现无缝连接。

例如在手机上尚未看完的公众号文章、资讯、甚至是微博都能发送至墨水平板上，并支持保存在稍后阅读里;在工作中，我们常常要长时间观看电脑屏幕里的文档资料、会议纪要等，而华为墨水平板可以变成PC扩展屏幕，将文件直接共享显示，既方便随身携带与人交流，又比其他设备屏幕更舒适护眼。

鸿蒙桌面卡片也是不错的功能亮点。它将用户高频打开的应用以卡片的形式保留在首页界面，实现开机即可看见，点击便能启动，从而简化用户操作逻辑，大幅提高日常使用效率。

顶级工艺设计下的类纸化屏幕显示，又引入优秀的手写笔体验，让用户既会“看”又会“写”，眼睛和大脑同时转动，另外得益于鸿蒙系统加持，通过跨设备多屏协同打破功能和场景限制。毫无疑问，华为电子墨水平板的出现给用户带来了比以往所不同的颠覆式、突破式体验，是大家日常沉浸式阅读和高效办公的得力助手。

最后，华为MatePad Paper全面上新，其中墨黑配色已于2022年3月16日在华为商城、华为体验店、各大授权电商及零售商开启预售，3月24日开售，而锦白和晴蓝两款配色也将在4月28日正式开售。