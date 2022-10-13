谷歌Pixel旧款机型将不支持人脸识别，或包括上代旗舰！

【天极网数码频道】在前段时间，谷歌发布了旗下最新的Pixel 7系列新机，新机将支持人脸识别。不过目前有消息称，谷歌将不会在旧款机型上推出人脸解锁，这意味着谷歌的上一代旗舰机型谷歌Pixel 6 Pro也不会获得该更新。

日前谷歌德国公司已经确认，人脸解锁将不会推广到旧版 Pixel 手机上。不过，谷歌的意思并不明确。该公司有可能不打算在近期内向Pixel 6 Pro推出面部解锁，也可能会在以后推出。但无论怎样，这对Pixel 6 Pro用户来说不会有太大影响。

谷歌Pixel 7系列面部解锁是一级生物识别功能，与苹果Face ID功能不同，后者使用TrueDepth相机系统来创建面部深度数据。谷歌Pixel 7系列人脸识别只能解锁屏幕，不能作为支付或应用登录的安全验证方法。

谷歌同时指出，Pixel 7系列的人脸解锁不够安全，不支持Google Pay等移动支付，而且Pixel 7系列人脸识别在光线不足的环境中使用也会出问题。

值得注意的是，谷歌曾在Pixel 4系列上使用了与苹果类似的3D人脸解锁方案，但是对于谷歌来说，采购这些零部件的成本高很多，因为谷歌Pixel 4销量跟iPhone相比差距很远。

作为谷歌全新发布的旗舰机，谷歌Pixel 7系列可谓配置拉满。这次谷歌给谷歌Pixel 7 Pro提供了黑曜石、雪色和榛色三种配色。其搭载了一块6.3 英寸FHD+ 90Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄 + 1200万像素的超广角 + 1080万像素的前摄，支持拍摄4K视频。该这款机型支持无线充电、IP68防护、指纹 / 面部解锁，拥有8GB + 128/256GB两个存储版本。

谷歌表示，Pixel 7系列新机的屏幕峰值亮度相较前代提升了20%，提升了该机在强光下的用户体验。谷歌对Pixel 6系列 "相机栏" 设计进行了优化。抛光的阳极氧化铝框架现在封装了摄像头，并为Pixel 7 Pro后部的三镜头配置留出了打孔，还引入IP68防水和防尘等级，以确保提供足够保护。

这次谷歌Pixel 7系列依然搭载了谷歌和三星合作开发的Tensor G2处理器，性能比上一代产品略有提高。这颗芯片基于4nm工艺打造，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。

除了Tensor G2，Pixel 7 Pro还采用了LPDDR5内存和UFS 3.1存储，基础版和Pixel 7 Pro分别配备4355 mAh、5000 mAh电池，分别支持21W有线和20W无线充电、23W有线快速充电和20W+无线充电。

谷歌Pixel 7全系列都出厂搭载安卓13原生系统，自带Material You和动态色彩主题的升级。改进包括一个合并的 "安全和隐私" 菜单，融合了设备和账户设置。其他亮点包括改进的照片选择器、单个应用的语言控制。

通常来说，手机解锁方式除了指纹、PIN和图案之外，还有一个人脸识别和虹膜识别。谷歌Pixel 7就具备人脸解锁功能，要实现非支付级别的人脸识别相比Face ID这类安全性极高的人脸识别相对容易，所以谷歌说不准之后还是会为Pixel系列更新人脸识别的功能。

尽管谷歌Pixel 7系列人脸识别不能用于移动支付，但是它标配了屏幕指纹，可以通过指纹来实现Google Pay移动支付。可以看出，谷歌在人脸识别方面还是相对保守的。