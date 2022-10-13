苹果全新iPad发布在即，报告称明年新款或采用混合OLED技术！

【天极网数码频道】最近一直有消息称，苹果本月将会通过新闻稿的方式发布一系列新产品，其中就包括了全新的iPad Pro和iPad10。

这次的iPad Pro将会是一次全面升级，为iPad Pro带来全新的功能。前代iPad Pro首次采用了独立于A系列芯片之外的M1芯片，带来了强劲的性能。这次的新iPad Pro将会搭载最新的M2芯片，这颗芯片首发于今年刚刚发布的新MacBook Air上。

在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外，据传新版的iPad Pro将会支持无线充电。据彭博社透露，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

同时，苹果还将允许iPad Pro为其他设备进行反向的无线充电，而爆料称苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，可以为AirPods 或 iPhone提供电量，只需要将这些设备放在iPad背面。

苹果会发布全新的iPad 10，将会获得史无前例的升级，这些功能以前只限于更高端的iPad。苹果将刷新低价iPad多年来使用的老旧设计，搭载10.5英寸显示屏，采用直边边框和圆角，外观更加现代。之前这种设计已被用于iPad mini、iPad Air和iPad Pro。

直边边框设计通常伴随着全面屏，但现在的传言表明，iPad 10将继续拥有顶部和底部边框以及Touch ID物理按钮。苹果可能会选择类似iPad mini和iPad Air使用的电源按钮Touch ID设计。

不过这些新的iPad尚未发布，外媒却发布了新的报告，报告显示，苹果公司可能在2024年在iPad中采用一种“hybrid(混合)”OLED技术，该技术可以在降低生产成本的同时让设备更薄。该技术通过将刚性OLED玻璃基板与柔性OLED薄膜封装相结合，可以使OLED面板比刚性OLED面板更薄，且比柔性OLED面板的生产成本更低，因为它不需要背光层。

韩媒在8月份的一份报告中首次提到了混合OLED技术，该报告还表示，苹果更喜欢混合OLED，而不是iPhone中使用的柔性OLED面板，因为柔性面板有明显“crumple(皱缩)”的倾向，尤其是在大屏幕尺寸下。

业内人士透露，苹果已将台湾地区的SMT公司纳入其供应链，SMT 可能会参与即将推出的 12.9 英寸iPad Pro和MacBook Pro的mini LED背光供应。果为SMT扩大生产能力提供了资金支持，一些设备专门用于SMT工艺的mini LED背光，这比标准LED背光更难实现，因为前者需要使用更多的mini LED芯片。

目前苹果采用mini LED屏幕的设备仅有iPad Pro 12.9英寸版本和MacBook Pro 14英寸以及16英寸的版本，并且这两个系列的产品会在年底用上苹果最新的M2系列芯片，还是非常让人期待。