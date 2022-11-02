尼康发长定焦尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S内置增距镜，适用尼康Z卡口系统

【天极网数码频道】尼康公司宣布推出一款长焦定焦镜头尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S，与采用尼康Z卡口系统的全画幅 / FX格式微单数码相机兼容。

尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S长焦镜头是一款追求高光学性能的S-型*1尼克尔Z镜头。它内置增距镜，可将焦距扩展至1.4倍，实现两种焦距(600mm和840mm)的覆盖。尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S的重量约为3,260g，虽然增加了内置增距镜，却比AF-S 尼克尔 600mm f/4E FL ED VR轻了约550g。镜头总长约437mm，相对小巧的尺寸可以放入符合国际航班随身携带登机的商用相机包中。镜头的光学系统采用3枚低色散(ED)镜片*2、1枚加强型低色散(ED)镜片、2枚萤石镜片和2枚蓝光高折射(SR)镜片，有效补偿多种像差，提供锐利的渲染。即使在最大光圈时，画面边缘也可以实现出色的清晰度和细节，即使使用内置增距镜，也能提供高品质影像。f/4的快速最大光圈使该镜头适合拍摄快速移动的对象，例如拍摄摩托车比赛，并能提供自然的虚化效果实现立体渲染。

此外，镜头采用具有高抗反射性能的中孔非晶态涂层。中孔非晶态涂层和纳米结晶涂层的组合协同工作，大大减少了鬼影和眩光。即使在拍摄户外场景或体育馆照明等强光源可能进入画面的情况下，用户也能够不受构图的限制专注于拍摄。而且，镜头的自动对焦驱动采用平滑高速音圈马达(SSVCM)*3，可同时实现快速和高度准确的自动对焦控制，以及安静的自动对焦操作。该镜头还支持VR减震功能，提供相当于快门速度提升约5档*4的防抖效果，有效减轻长焦拍摄时的模糊。凭借高强度、耐用性和可操作性，尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S支持专业摄影师在体育、新闻和野生动物等多种摄影类别下的影像表达。

尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在进一步扩大影像表现的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

*1 S-型是尼克尔 Z 镜头的一个等级，具有出色的光学性能，遵循高标准的设计原则和质量控制。

*2当启用内置增距镜时，使用3枚低色散(ED)镜片和2枚蓝光高折射(SR)镜片;当禁用内置增距镜时，使用2枚低色散(ED)镜片和1枚蓝光高折射(SR)镜片。

*3将平滑高速音圈马达(SSVCM)和尼康开发的导向装置相结合的一种自动对焦驱动执行器。平滑高速音圈马达(SSVCM)是线圈在强磁体产生的强磁场中往复运动的一种马达。

*4根据日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)标准。当安装到配备全画幅 / FX格式传感器的相机，相机的减震(VR)功能设置为“标准”时，可实现该值。

© Quinn Rooney



© Quinn Rooney

主要功能特点

• 搭载内置增距镜，可将焦距延长至1.4倍，使镜头能覆盖2种焦距――600mm和840mm。易于右手容易操作的增距镜开关可以在不改变拍摄姿势的情况下流畅地改变焦距。

• 使用Z增距镜TC-2.0×时，焦距可以扩展到1200mm，如果将内置增距镜与Z增距镜TC-2.0×结合使用，焦距则可以扩展到1680mm*1。

• 通过使用内置增距镜和尼康Z 9视频录制提供的2.3倍裁切的组合，可以拍摄相当于1932mm*2的焦距。

• 尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S尽管增加了内置增距镜，但重量约为3,260g，比AF-S 尼克尔 600mm f/4E FL ED VR轻了约550g。

• 总长度约为437mm，可以放入符合国际航班随身携带登机的商用相机包中，您可以安心随身携带。

• 从无限远处到近距离拍摄，均减少了色彩溢出和眩光，从最大光圈开始，实现直至画面边缘的清晰渲染和细节呈现。

• 采用尼克尔抗反射性能较高的中孔非晶态涂层，显著减少鬼影和眩光。

• 自动对焦驱动器采用平滑高速音圈马达(SSVCM)，实现快速、高精度和安静的自动对焦控制。

• VR减震性能提供相当于快门速度提升约5档*3的防抖效果。当镜头与搭载同步VR减震的Z 9配合使用时，可实现约5.5档*3的效果。

• 采用氟涂层，易于擦拭油污。

• 可操作性与专业人士常用的尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S类似，摄影师可在远摄拍摄过程中更换镜头时顺畅地切换镜头。

• 考虑到视频录制的设计，包括对焦呼吸补偿功能，可有效减少对焦时的视角偏移，提供稳定的曝光。

*1取决于拍摄对象、场景亮度和对焦位置，无论使用何种相机，自动对焦都可能无法达到预期效果，导致对焦不准确、对焦缓慢或电子测距对焦指示灯闪烁。

*2当Z 9上的 [画面尺寸/帧频] 设置为 [3840×2160;120p], [3840×2160; 100p]，[1920×1080;120p] 或 [1920×1080; 100p]，并且 [选择影像区域] 选择[DX(24×16)]时。当影像区域设置为FX格式时，镜头的视角相当于焦距约为2.3倍的镜头。

*3根据日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)标准。当安装到配备全画幅 / FX格式传感器的相机，相机的减震(VR)功能设置为“标准”，并且禁用内置增距镜时，可实现该值。在最大长焦端测量。

・ 使用前必须将摄像机的固件更新到最新的可用版本。

• 市场参考价格：

尼克尔 Z 600mm f/4 TC VR S镜头：RMB 109,999元

• 开始销售日期：

2022年11月24日