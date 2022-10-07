微软 Surface Studio 3 曝光，或将于10月12日正式发布

作者：骷

【天极网数码频道】前不久，微软表示将更新Surface Pro 9以及Surface Laptop 5，而在最新的FCC文件中出现了Surface Studio 3的身影，这也意味着或许这款产品会在微软10月12日举办的活动上正式发布。

此前，微软就已经宣布于北京时间10月12日晚上10点举办发布会，届时将会带来多款新产品。传言称微软打算在Surface十周年之际，还将会推出旗下首款电竞系列笔记本。

距离上一代Surface Studio发布已过去近四年，看起来Surface Studio 3的发布迫在眉睫。从 FCC 文件中的照片可以看到，这款新机似乎正处于测试阶段，外观几乎与运行 Win11 系统的 Surface Studio 2 完全相同。

此外还有一份报告中详细介绍了一款神秘的Surface产品，有人猜测这可能就是Surface Studio 3。这主要是因为例如Surface GO、Surface Pro、Surface Laptop以及Surface Book等都只属于微软FCC文件中的便携计算机品类，而这款产品则是台式电脑品类。

可以看出这款Surface Studio 3已经通过了FCC认证，据悉这款设备将使用英特尔 Wi-Fi 6 兼容 802.11ax 芯片。该芯片支持 2.4Ghz 和 5Ghz ，从而创建更多可用频道。

在这次发布会上，微软或将带来首款电竞旗舰游戏本。从目前的爆料来看，这款机型将拥有高出普通Surface系列的配置。据悉，Surface Gaming 笔记本电脑配备 16 英寸 PixelSense Flow Display 显示屏，分辨率为 2560 x 1440，刷新率为 165Hz，支持杜比视界。外壳采用镁铝合金，拥有铂金、哑光黑两种配色，赠送一个月 Xbox Game Pass Ultimate 订阅。

这款机器的尺寸为 357.37 x 245.11 x 19.55mm，搭载 16GB 或 32GB LPDDR4x 内存，可选 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD 存储。两种配置的不同尺寸为i5-12500H(12 核 16 线程)处理器 + RTX 3050 Ti 4GB 独显 + 102W 电源 + 1957.6g 重量 + 16 小时续航;i7-12700H(14 核 20 线程)处理器 + RTX 3070 Ti 8GB 独显 + 127W 电源 + 2019.9g 重量 + 15 小时续航

除此之外，这款机型还将配备3 个雷电 4 / USB 4 接口，以及 3.5mm 耳机孔、Surface 电源接口，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1、Windows Hello 人脸识别、1080p 摄像头。

这次微软在Surface十周年之际有着这么大的动作，也足以看出微软对十周年的重视程度。时隔四年之久总算推出了Surface Studio的新品，也让曾经对Surface Studio 2充满好感的用户有了新的期待。

四年前微软带来Surface Studio 2时就曾令人眼前一亮，虽说与前代在外观设计上的差别不大，但是其在专业领域的能力依旧强悍。配合微软自有生态，实际体验上给用户带去了不少惊喜。这让人十分期待今年的Surface Studio 3，四年磨一剑，微软会带来怎样的产品呢？