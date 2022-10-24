疯了？Mac Pro或成最贵台式机，抛弃英特尔后性能暴涨300%！

【天极网数码频道】自从M1芯片问世以来，苹果的设备就已经大部分转向自研的M系列芯片，但唯独Mac Pro除外。如今也有消息称，苹果已经在内部测试基于M系列芯片的Mac Pro。

苹果CEO蒂姆・库克近日视察了苹果奥斯汀园区，并向大家展示了苹果奥斯汀工程团队正在努力开发的产品 ―― 苹果下一代Apple Silicon，目前无法确认新一代芯片是叫M2 Ultra/Extreme还是传闻中的M3，但相信会出现在下一代的Mac Pro，同时也证实了这些高端芯片的存在以及应用到Mac Pro上的可能性。

而彭博社最近也透露称，全新高端Mac Pro将提供至少是M2 Max两倍或四倍的芯片版本，并将这些芯片称为“M2 Ultra”和“M2 Extreme”。Mac Pro将提供24和48个CPU核心以及76和152个GPU核心的版本，配备高达256 GB的内存。

早在6月份，苹果就正式发布了M2芯片，这也意味着苹果的自研芯片正式步入M2时代，不过M1芯片并没有迎来其生涯末期，苹果原先打算推出搭载M1的Mac Pro，但最后还是决定推出使用M2 Extreme的Mac Pro，这主要是出于性能的考虑，以增加新Mac Pro在市场上的竞争力。

M2在规格上晶体管数量从M1的160亿来到了200亿，内存带宽也由68GB/秒提升到了100GB/秒，但两者均采用5nm工艺制程打造。且M2同样由4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能提升了18%，而在GPU方面M2则提供了8核心和10核心两个版本，相比M1的8核心，M2的8核心性能提升了10%，10核心则提升了高达35%。

神经网络方面M2采用了16核心的神经引擎，每秒可以处理高达15.8万亿次的操作，比M1的神经引擎快了40%，而且M2高达100GB/秒的内存速度，也比M1足足提升了50%之多。

此外，M2还支持高达24GB的内存，能够为用户带来更加流畅的多任务处理以及工作体验，并且新款的Macbook Pro还支持ProRes解码，视频工作者无需代理即可流畅剪辑，最高可以同时剪辑11条4K视频流以及2条8K视频流，极大提升工作效率。

足以看出M2相比M1的提升巨大，并且按照苹果的惯例，后续的M2 Pro、M2 Max、M2 Ultra以及尚未公布的M2 Extreme都会在芯片体积上做文章。目前苹果的最强芯片M1 Ultra就是用两块M1 Max做成了一块芯片，保持合理猜测的话，M2 Extreme将有可能是M2 Ultra的组合版本，性能也会迎来巨大的提升。

彭博社此前放出的数据显示，M2Extreme的CPU核心数量将会增加一倍，届时或将会有48颗CPU，128颗GPU。并且其还放出了具体的M2系列芯片规格：M2:8CPU内核，9/10GPU内核;M2Pro:12核，16核;M2Max:12核，32核;M2Ultra:24核，48/64GPU;M2Extreme:48核，96/128核。

但如今看来，这次的Mac Pro所搭载的芯片将拥有更高的规格，这也意味着相较英特尔版本的Mac Pro，搭载M系列芯片的Mac Pro将拥有超过300%的性能提升。而在售价方面，外界猜测这样一台性能巨兽，售价或将超过50000美元，折合人民币32万元左右!

彭博社还曝光了一台苹果在内部测试的Mac Pro配置，这台机型拥有24个CPU核心(16个性能核心和8个能效核心)、76个GPU核心和192 GB内存，运行macOS Ventura 13.3。并且彭博社还表示，第一台Apple Silicon Mac Pro不会在2023年之前上市销售，尽管这一设备的测试已在苹果内部进行。