健康至上，父亲节礼物首选华为智能手表，专业守护让子女们更安心！

作者：知寒

【天极网数码频道】618年中大促正在火热进行中，今年的6月19日也恰好是父亲节，在这一重要节日中，很多小伙伴们都会趁着优惠给自己的父亲挑选一份合适的礼物。

随着父母年龄的逐渐增大，他们的身体健康也成为了作为子女们最关心的问题，特别是大家常常出门在外，更是很难时刻了解到父母的健康程度。在这种情况下，智能可穿戴设备便成为联接子女与父母之间的“健康桥梁”，它不仅能够帮助父母实现全天候心率、血氧、睡眠等关键指标监测，还可以通过App远程共享，随时随地都能掌握家人健康状况。

在华为运动健康App中，进入「家庭空间」功能，我们不论彼此相隔多远，只要提前设置关注好家人亲友，就能随时了解到他们的运动与健康数据。同时，如果数据出现异常，我们还可以及时收到推送提醒，为家人健康保驾护航。

华为WATCH 3 系列智能手表支持4G eSIM独立通信功能，即使手机没在身边也能完成接打电话和上网等日常联网体验。并且得益于此，当WATCH 3检测到佩戴用户跌倒时，会自动发出SOS紧急求助信号，在生命危急关头第一时间进行求救，或者通过连按5次机身上键，也能激活SOS紧急模式。在家人出现意外跌倒等紧急情况时，即便不在他们身边，你也能作为紧急联系人收到紧急电话及短信通知，第一时间获取其所在位置，及时为家人提供帮助。

在日常运动与健康监测方面，凭借华为多年以来对健康研究领域的巨大投入和付出，包括华为WATCH 3 系列、华为WATCH GT 3 系列、华为WATCH D 系列等智能手表都能够提供更专业全面的健康功能管理。

随着社会老龄化和不健身生活方式的流行，无明显发病症状的房颤和高血压等中高风险疾病成为人们常见的生命杀手。

华为WATCH D是华为首款腕部心电血压记录仪，巧妙叠加微型气泵、气囊等结构，将血压测量技术融入手表;采用2.5D立体弧面玻璃表镜，灵动美感跃然腕间，简洁有序的双按钮设计，搭配舱型高硬度铝合金中框，勾勒柔和精致的轮廓。

华为WATCH D采用创新硬件设计，集成高精度压力传感器、压力反馈式控制电路及低流阻气路，实现误差在±3mmHg 以内的压力测量系统，并内置高分子抗拉材质表带，人因工程弧形气囊，搭配蝴蝶扣，加压过程更稳定，提升血压测量准确性。

同时，华为WATCH D和华为WATCH GT 3系列均支持ECG心电采集功能，内置ECG高性能传感器模组，支持心电信号采集，可即时生成心电图报告。华为心电分析提示软件获得了药品监督管理局二类医疗器械注册证。

在实际使用时，用户指尖轻触腕表侧电极即可采集 30 秒心电信号，并配合华为心电分析提示软件生成心电图报告，提示成人窦性心律、心房颤动、室性早搏和房性早搏等测量结果。

华为WATCH 3 系列还支持微创血糖检测，搭配专门配套的血糖仪等设备，用户可以在手表上的血糖检测软件中，即可查看血糖数据，实时查看当前血糖水平。

不仅能进行健康数据监测管理，它们还能提供更全面专业的健康服务。华为智能手表均加入301医院心脏健康研究和睡眠呼吸暂停研究，结合专门推出的App能够全天捕捉异常早博心跳、分析睡眠呼吸暂停风险等。华为WATCH 3系列加入华中科技大学同济医学院附属同济医院和301医院联合在呼吸健康领域发起研究。华为WATCH GT 3 Pro系列加入中国医促会发起的血管健康研究，基于华为WATCH GT 3 Pro高性能的PPG和ECG传感器，融合检测脉搏波传导速度，精准筛查动脉硬化风险，并积极给出相应的饮食、作息建议等，改善健康状况。

出色的健康监测管理，再搭配上专业及时的功能服务，有了华为智能手表，不仅能让父母的健康得到更充分的保障，也让我们子女们更加放心、省心。618、父亲节期间，华为门店优惠多多，购买WATCH 3/ 3 Pro最高优惠200元，WATCH D最高优惠500元，欢迎光临华为体验店及授权零售商选购，更高优惠详询具体门店。