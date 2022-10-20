索尼PS VR 2报告手册泄露，量产版本将大瘦身！

【天极网数码频道】年初，索尼官方就发布了PS VR2的详细设计信息，但一直没有公布具体价格。随着越来越多的爆料，索尼也开始正式预热这款产品，这也意味着这款产品将会如期与消费者见面。而最近，有网友曝光了该产品的手册，其中就包括了设备的参数信息。

从参数表中可以看出，索尼PS VR2量产版的重量为560克，比目前的开发套件630克轻了70克，对于用户来说是一个好消息，毕竟重量越轻，对于头部的负担就越小。手册还显示了PS VR2头显如何通过单个USB-C接口连接到PS5主机，还多次提到了PS VR2 Sense手柄，预计会与头显捆绑销售。

PS VR2将会采用OLED屏幕，并提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载了六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备了四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

索尼表示，PS VR2将支持Foveated渲染，能从根本上大幅提升VR游戏的画质表现。SIE的掌门人Jim Ryan说：目前，我们有大量资金用于独立和其他第三方开发商合作，以确保PS VR2在推出时拥有大量具有吸引力的VR内容。伴随着PS VR2耳机的用户增长，这种能量、努力和资金将实现持续增长。

前不久，索尼产品管理部门资深产品经理透露，PS VR2将支持透视，不过并非是你所想的透视。这个功能可以通过PS VR2上内置的摄像头来显示玩家周围的环境情况，玩家无需摘下VR眼镜就能看到自己处于哪个位置，并且可以通过按钮或者使用控制中心的分页卡来选择眼镜是显示游戏内容还是显示周围情况，但是这项功能只能观看而无法录像。

PS VR2还提供了VR模式和剧院模式，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的 HDR 影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz / 120Hz或是1920x1080 24Hz / 60Hz / 120Hz HDR。

不少PS VR游戏的开发商也在积极将此前的PS VR游戏移植到PS VR2上，虽然此前索尼表示PS VR2并不支持向下兼容，但是开发商的这一做法倒是弥补了这一遗憾。说不定在移植过程中还能重制游戏，给玩家带去更加次世代的游戏体验。

知情人士表示，索尼集团计划在明年3月前生产200万台PS VR2头显，这款虚拟现实头盔的大规模生产于9月开始，还没有面临供应链的限制。明年正式发布时会同时推出10款游戏内容，包括第一方的《地平线：山之呼唤》以及第三方的《生化危机：村庄》。