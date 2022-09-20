Steam Deck掌机过于火爆，V社已开始提前处理订单！

作者：骷

【天极网数码频道】随着掌机这一市场在世界范围内的日益火爆，玩家对于Steam Deck的热情丝毫未减，完全不亚于当初任天堂Switch掌机的热度。如今Steam Deck的开发商V社发文称，目前正在处理Steam Deck的预订，同时因为提高了生产效率，目前的发货情况要远超官方预期。

目前，V社已经为排在第三季度的预订发送了邀请，随着第三季度订单的提前完结，V社将马不停蹄开始处理下一批的预订，目前正在提前处理原本是第四季度的订单。此外，V社还更新了商店页面，向用户透露了这一情况，在详情页添加了一项预订分组描述，上面的预期时间为9-12月。

前段时间，V社在2022东京电玩展上展示了Steam Deck掌机的官方Dock底座，这个底座类似Switch的拓展底座，其本质上其实还是一个拓展坞，可以连接显示器或是其他设备，不过目前V社并没有推出这款配件。

展会上的Dock底座采用了简洁的纯黑设计，V社将所有的接口都安排在了底座后面，配有三个USB3.1 Gen 2、千兆以太网口、电源口、HDMI 2.0、DP 1.4。V社还强调，Steam Deck在连接Dock底座时能够提升画面分辨率，但不会像Switch插入底座那样获得性能上的提升。

这款底座配件V社原计划于今年春季末发售，但是由于零部件短缺以及新冠疫情等影响，V社于6月宣布将推迟这款设备的上市时间，并且没有透露具体的后续发售时间。

除此之外，社本身就是游戏平台商，拥有更高的自主权以及议价权，所以V社直接找AMD定制了掌机专用的芯片。此外V社还亲自开发了基于Liunx的Steam OS，搭配AMD定制的芯片，让游戏在Steam Deck上稳定运行的同时减少性能衰减。

Steam Deck搭载了AMD的Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。在游戏性能方面领先不少同级别的Win掌机。

Steam Deck 掌机已在在中国香港、中国台湾、日本以及韩国开启预约，Steam Deck 港版的起售价为 3288 港元(约 2827.68 元人民币)，台版的起售价为 13380 新台币(约 3023.88 元人民币)，日版的起售价为 59800 日元(约 3019.9 元人民币)，韩版的起售价为 589000 韩元(约 3039.24 元人民币)。

虽然Steam Deck的火爆在一定程度上带火了掌机这类产品，但国内玩家还无法以原价购买到，目前的溢价情况还比较严重。如果要花大价钱购买这样一台掌机，还是不划算的，可要是原价购买，相比国内的一些掌机价格甚至可以说真香。