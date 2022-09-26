罗技广告出现白色XSX，微软称不会量产！

作者：骷

【天极网数码频道】近期，罗技在一则最新的广告中展示了微软XSX游戏主机的白色版本，搭配白色的背景以及白色的PS5一点都不违和，甚至有些相得益彰。

2020年微软推出了Xbox Series X|S，其中XSS为白色版本，XSX为黑色版本。罗技广告中的XSX可能是贴了白色的贴花纸，毕竟到目前为止XSX都仅有黑色一个版本，贴花纸则是唯一能改变XSX外观的方式，况且微软此前从未泄露或是宣布XSX有过白色版本的存在。

但巧合的是，微软不久前刚刚推出了白色版本的精英手柄青春版，如果微软真的有意推出一款白色的XSX主机，那么可能会进行一些改动，就像隔壁PS5那样的中期改款。

但微软最新的回应表示，“我们合作伙伴用于宣传视频的白色 Xbox Series X 主机尚未量产。我们目前没有发布白色 Xbox Series X 的计划。”白色似乎是 Xbox 性价比机器的外观首选，上一代的 Xbox One S 以及本世代的 Xbox Series S 都是白色的。微软的声明并未明确排除白色 Xbox Series X会在某个时候发布的可能性。

2020年的11月，微软发布旗下次世代游戏主机Xbox Series X|S，在去年的6月10日正式推出国行版本，Xbox Series X 售价 3899 元，Xbox Series S 售价 2399 元。同时微软推出XGPU订阅服务，短时间内迅速圈揽了一大部分玩家。

XGPU全称为Xbox Game Pass Ultimate，是目前微软全部订阅会员的集合。其中包括了微软自家的XGP、Xbox Live Gold以及EA的EA Play会员。能以订阅制游玩微软以及EA为玩家准备的游戏库，在付费期间，所有库内的游戏均免费游玩。因为XGPU的优势以及机能的领先，玩家们立刻将XSX购买一空，XSX的价格瞬间暴涨。

微软 Xbox Series X 搭载了 AMD 的定制 APU，Zen2 CPU + RDNA2 GPU，显卡为 52 组 CU，即 3328 流处理器。内存 / 显存容量为 16GB GDDR6，配备 1TB 定制 NVME SSD，可扩展存储 1 TB 扩展卡，性能目标为 4K @ 60 帧 / 秒，最高 120 帧 / 秒。

此后因为XSX在全球范围内的火爆以及芯片短缺等问题，XSX一直处于缺货的状态，偶尔会通过官方放出几台原价的主机。其余的就只能通过第三方商家进行购买，价格也是从最热时期的七八千回落到了如今的五千左右，长期性的缺货足以看出玩家们对于XSX主机的热情。

这次白色版本的出现也让不少玩家抱有一丝幻想，毕竟XSX直到现在都没有过更多样式，对于追求个性化的玩家来说，无疑降低了不少可玩性。而索尼的PS5最起码提供了可更换的外壳，让玩家有充足的自定义空间。