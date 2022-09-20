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2023新款PS5游戏主机曝光，将使用外置光驱！

2022-09-20 17:36:59 作者：

  【天极网数码频道】最近，有业内人士表示，索尼正在开发带有可拆卸光驱的全新PS5游戏机，将在 2023 财年中期进行一次独特的大修，新游戏机将于 2023 年 9 月左右推出。

2023新款PS5游戏主机曝光，将使用外置光驱！

  作为2020年底才发售的次世代游戏主机来说，PS5无疑是十分出色地完成了其销售任务。不过受到疫情以及供应链的问题，PS5一直处于供不应求的状态，最高时一台光驱版的价格甚至被炒到了过万，这对于原价仅为3899的PS5来说，无疑可以看出市场对它的热情。

  前两个月，索尼才表示由于受到供应链问题的影响越来越小，已经开放PS5的现货原价销售。但是好景不长，受到日元下跌的影响，不少黄牛在日本市场大量囤积御三家游戏主机产品。

  由于担心自家的游戏用户以及合作厂商被竞争对手抢走，微软索尼任天堂游戏主机界的御三家都不敢轻易打破游戏主机发布后不提价的不成文规定，因为从销售上来说，这三家公司在硬件上的利润率向来比较低，往往都是通过海外的软件销售来实现盈利。

2023新款PS5游戏主机曝光，将使用外置光驱！

  所以索尼、微软和任天堂始终坚持 100 日元兑 1 美元的汇率标准，导致日本如今的游戏主机价格最多时比世界其他地方便宜 100 美元。这是什么概念呢，大概就是在日本销售的每一台PS5都要比国外便宜100美元，也就是比国内便宜了将近700块人民币。

  之后索尼率先进行了一波涨价，其给出原因称“虽然鉴于当前的全球经济环境及其对 SIE 业务的影响，此次价格上涨是必要的，但我们的首要任务仍然是改善 PS5 的供应状况，以便尽可能多的玩家能够体验 PS5 提供的一切以及未来的发展。”

  目前国内市场的PS5整个系列价格都较之前上涨了400元人民币，而在此前索尼刚刚解决供货危机，并且在国内市场开始现货原价销售，甚至不少第三方店铺的价格比原价还要更低。这也导致索尼在宣布涨价后，不少店铺的低价PS5被横扫一空。

  

2023新款PS5游戏主机曝光，将使用外置光驱！

  在这种情况下，索尼推出改款来安抚玩家情绪也能理解。有知情人士透露了PS5 的下一次迭代，有人建议这款新游戏机将完全取代自游戏机推出以来一直在生产的 A、B 和 C 机壳，该游戏机目前命名为 D 机壳 PS5，其硬件将与市场上已有的 PS5 几乎相同。

  这款新 PS5 最大的改变是将配备一个可拆卸的光驱，将使用游戏机背面的额外 USB-C 接口连接到 PS5。消息人士暗示，新的可拆卸光驱是便携式的，它不会破坏游戏机的美感，这可能意味着新的 PS5 看起来与现有型号相似。

  如此一来，玩家可以优先购买更加便宜的数字版，如果有使用光驱的场景，再另外购买外接光驱，这对玩家来说性价比更高，也有了更多的选择。不过唯一的缺点是，光驱没有集成在机身上多少会有一些不方便。

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