比桌子还硬？Apple Watch Ultra暴力测试结果出炉！

作者：骷

【天极网数码频道】在之前的发布会中，苹果带来了一款针对户外运动用户的手表Apple Watch Ultra。对于这款被苹果成为迄今为止最坚固的手表，近日也有博主对其进行了暴力测试。

Apple Watch Ultra不同于Apple Watch 8系列，主要面向户外、极限运动等用户，并且苹果也针对目标用户进行了特定的升级。这款手表才用了大胆的全新设计，同时采用航空级钛金属作为机身的主要材料，被称为史上最坚固的Apple Watch。

这位博主通过通过跌落、放入一罐钉子中以及用锤子反复敲击，来测试蓝宝石屏幕的可靠性。其首先测试了Apple Watch Ultra 的跌落，将其从大约 1.2 米高的地方跌落。除了钛金属外壳上有一些小凹痕外，Apple Watch Ultra 几乎没有磨损。

接下来，该博主将 Apple Watch Ultra 混入了一罐钉子中，然后使劲摇晃，也没有留下明显的痕迹，但是他吐槽表带变脏了，这也意味着这个表带并不耐脏，尤其是户外运动场景。

最后，这位博主将 Apple Watch Ultra 放在桌子上，用锤子反复敲打。重砸过几次后，发现桌子上率先出现了裂痕，并且桌面下陷，但是 Apple Watch Ultra 毫发无损。再敲打几次后，Apple Watch Ultra 的显示屏才熄灭并停止工作。可即使如此，屏幕仍然完好无损，直到又敲了几下才将屏幕敲碎。

随后他又敲打了这块手表的背部，但是很轻易的就敲碎了，不过在日常佩戴中这样的场景也不多见吧。

据悉，Apple Watch Ultra配备了一块49毫米的蓝宝石镜面玻璃，屏幕峰值亮度达到了惊人的2000尼特，也是迄今为止屏幕最大，亮度最高的Apple Watch。全系均支持蜂窝网络，同时侧边按钮进行了针对性的优化，更大更突出，方便戴手套的用户也能轻易完成操作。

Apple Watch Ultra还实现了36小时的常规续航以及60小时的极限续航，这要比Apple Watch 8的常规续航足足多出了一倍。通过搭配苹果全新的低功耗设置，Apple Watch Ultra所实现的60小时超长续航可以满足用户在户外的基本使用需求。

Apple Watch Ultra还配备了L1+L5的GPS，改进后的多频段GPS可以在户外为用户提供更加精准的定位数据。这款手表还通过了EN13319的认证，支持WR100防水以及IP6X防尘。基本上涵盖了所有的户外项目，这也意味着喜欢户外运动的用户将全部是其目标群体。

当然，Apple Watch Ultra同样支持车祸检测，可以在用户遇见车祸时自动报警并且向救援机构提供相关信息，同时温度传感器的加入也让身处后疫情时代的用户有了更加便捷的测量体温方式。

可以看出，这块后缀为”Ultra”的手表，确实无愧于苹果宣传的迄今为止最为坚固手表的称号。这样的硬度足以满足户外用户对于手表的需求，毕竟锤子都经受住了，再大的冲击力想必也能应付一会儿。但是其国行高达6299的售价，确实也不是普通用户首选。