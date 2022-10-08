再进一步？巴西批准微软收购动视暴雪的交易！

作者：骷

【天极网数码频道】今年年初，微软斥690亿美元巨资收购了全球知名的游戏公司动视暴雪，并且因为这项收购案接受巴西竞争监管机构CADE的调查。在之前披露的微软法庭文件中显示，Xbox One在其整个生命周期内的销量不到索尼PS4的一半。

最近，巴西经济保护管理委员会CADE宣布批准微软收购动视暴雪，且未加任何限制。巴西 CADE 也是继沙特阿拉伯竞争管理局之后，确认批准此次收购的第二个监管机构。

虽然目前沙特以及巴西CADE已经批准了这项收购案，但微软要完全收购仍需获得全球多个监管机构的批准。此外，根据欧盟反垄断监管机构最新文件显示，该机构将在 11 月 8 日之前决定是否批准微软收购动视暴雪的交易。

巴西CADE在公示的文件中给出了以下理由：考虑到《使命召唤》巨大的流行度，当动视暴雪的游戏不再登陆索尼的主机，可以合理地推断PlayStation的用户将迁移至Xbox平台，或者是PC平台，来继续接触这个系列。

在另一方面，也有理由假定接下来的《使命召唤》游戏将会是微软经济生态的独占游戏，忠实于 PlayStation 品牌的玩家会直接抛弃这个系列，会在他们喜爱的平台找到其他可供选择的游戏。

尽管如此，并不能排除以下可能性，即微软认为即使牺牲《使命召唤》系列的一部分销售额、用户甚至是流行度，让动视暴雪游戏独占的策略是有利可图的。

因为理论上这一策略能够促进 Xbox 的销量，提高 XGP 的订阅用户数，并强化微软经济生态的网络效应，从而弥补游戏销售额上的短期损失。

独占游戏是微软和SIE互相竞争的标杆，尽管并没有公司如此程度地开发或收购一款独占游戏来决定性地改变主机产业份额的平衡。这是因为与登陆Xbox、PlayStation平台上的第三方3A游戏相比，平台方的独占游戏流行度更低，收入更少。

正如目前所见的，任天堂并不依赖于任何动视暴雪的内容来参与市场的竞争。而索尼有以下几点事实 ―― 超过20年的世界领先的品牌优势，行业内的丰富 经验，最大的用户基数，最大的主机装机量，强大的独占游戏阵容，与多家发行商的合作伙伴关系，忠实的品牌消费者等等。这些因素会让PlayStation在收购案之后 ―― 即使可能失去动视暴雪的内容后，依旧能保持着竞争力。

更进一步说，需要强调的是CADE活动的中心目标是保护竞争，从而促进巴西消费者的福祉，而不是保护特定竞争者的特定利益。

从文件中可以看出，巴西CADE批准这项收购案的主要原因是为了保护游戏用户的权益，而非保护硬件开发商的权益。针对《使命召唤》的问题，甚至索尼就因此发声称动视暴雪旗下的《使命召唤》系列游戏是PS平台上不可或缺的，以此抗议微软此次的收购。

分析师认为，即使这笔交易金额高达690亿美元，但对于微软来说是非常值得的。如果监管机构批准了微软的此次收购，那么由于动视暴雪的加入，微软Xbox的XGPU服务订阅用户将可能达到1亿用户。而今年一月初，微软的报告称，其XGPU服务拥有超过2500W的用户，动视暴雪的加入能带来超过三倍的用户量。

分析师还表示：“微软开始疯狂收购，买了六个独立工作室，其中最大的是黑曜石。后来又收购了大型工作室Bethesda，而现在他们又将收购动视暴雪。交易完成后，微软将成为美国第四大游戏发行商。所以Xbox会变得非常庞大，将能够真正支持推动Xbox Game Pass订阅量暴涨。FTC没有理由阻止交易。但这里的挑战是，如果微软完成对动视暴雪的收购，他们将把游戏从索尼Playstation平台上撤下。不过，微软已经在博客和社交平台上重申他们不会这样做。”

索尼就微软收购动视暴雪表示，动视暴雪的《使命召唤》系列是独特且不可替代的，该系列的竞争力不可匹敌，对于PS平台来说不可或缺。此举也是被看作是索尼希望微软不要把《使命召唤》系列游戏作为Xbox独占系列，微软则是公开承诺将会把《使命召唤》系列留在PlayStation上，并打算继续在PlayStation上制作《使命召唤》和其它流行的动视暴雪作品。在这种情况下，玩家转去Xbox平台的动力会降低，玩家还是可以通过PlayStation主机玩到动视暴雪作品、能够继续订阅他们原本习惯了的服务。

微软方面也多次声明，将会在未来几年依旧在PlayStation上推出。不过也有业内人士认为，微软有意将《使命召唤》系列在几年后剔除出PlayStation，毕竟这款游戏的战略意义对于微软而言十分重要。

随着巴西CADE以及沙特方面批准微软的收购，微软也朝着成功收购动视暴雪又近了一步。对于不少玩家来说，还是十分期待《使命召唤》系列可以加入XGPU服务，毕竟这样一款年货游戏，一旦加入订阅服务，可以省去不少的游戏费用，何乐而不为呢？