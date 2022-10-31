新款RTX 3060Ti售价曝光，2999元的价格消费者还会买单吗？

【天极网数码频道】近日，英伟达发布了新款的RTX 3060以及RTX 3060 Ti显卡，对比老的两款显卡，新款都有着不同程度的变化。不过官方并没有公布这两款显卡的具体价格，但有人透露了相关的价格信息。

RTX 3060和RTX 3060 Ti作为英伟达30系显卡的甜品级型号，售价比较亲民，老款价格分别为2499元和2999元，让不少玩家都能体验到光追带来的魅力。不过只能说这两块显卡生不逢时，刚好碰上矿潮，使得玩家不仅买不到，更是买不起。

如今有人爆料，RTX 3060 8G型号的指导价为2299元，相比RTX 3060 12GB的2499元降低了200元，可以看到在显存上新款的降了4GB，对于这类甜品级显卡而言，在没有强劲性能做支撑的情况下显存太大并不能带来额外的性能提升;而新版RTX 3060 Ti的指导价与老版本相同，为2999 元，不过新款的显存型号换成了GDDR6X。

从目前已知信息来看，RTX 3060和RTX 3060 Ti在其他方面并没有变化，仅仅是在显存方面做了调整。此外，RTX 3060 Ti的性能情况也遭到了曝光。跑分结果显示，RTX 3060 Ti G6X将比使用GDDR6内存的RTX 3060 Ti快7%至10%。RTX 3060 Ti GDDR6X版本的3DMark Fire Strike测试分数超过了31500分，Time Spy测试超过12500分。

RTX 3060 Ti GDDR6X版本继续使用GA104-202核心，拥有4864个CUDA核心，加速频率为1665MHz，显存频率会从14Gbps提高到19Gbps，带宽提升到608GB/s。有消息称新款的显卡将会在最近发售，对于想要购买显卡的用户以及玩家倒是可以关注一下。不过不少用户依然心存忐忑，不敢贸然购买30系显卡。

其实用户这样的担忧不无道理，当初随着矿潮来袭水涨船高的30显卡价格，又在虚拟币泡沫被戳破后支离破碎。曾经原价5499的RTX 3080甚至一度被炒到12000多，高达100%+的涨价幅度也让玩家望而却步。如今二手市场竟随处可见两三千元价位的RTX 3080显卡，对于用户来说降价本来是件好事，但背后却并非这么简单。

当初矿潮时，商家高价出货给矿老板，造成玩家无卡可买的后果。后来显卡价格大跌，不少矿卡回流到市场，再以极低的价格出售。可是这些长期进行高强度运算的显卡，往往“身体素质”堪忧，更有甚者可能刚装上就坏了。

二手低价还算是用户分辨的不够仔细，但之前有网友爆出第三方商家有着将矿卡重新处理包装成全新显卡售卖，如此以来，不少用户明确表示不会购买30系的显卡。随着用户对市场失去信心，英伟达开始陷入30系显卡的库存危机。除去降价之外，英伟只能推出新款的30系显卡，以区别和老款和新款，让用户能够购买到全新的显卡。

从英伟达的动作来看，此举无疑是正确的，既能处理库存，又能打消用户的质疑，但对于用户来说，矿卡翻新的问题固然严重，英伟达及其合作厂商在矿潮期间哄抬市价的行为才是罪魁祸首。质疑可以消除，信任再难再建立，所以如今的游戏玩家更多地转向主机市场，而曾经期待40系显卡的用户，也被其高昂的首发价劝退。

那么RTX 3060 Ti会获得市场认可吗，大概率还是会，毕竟对于不少用户而言，显卡是刚需而非娱乐，3060系列在原价的基础上，并且在4060并未问世的前提下，依然是如今最具性价比的显卡之一。即使当初“空气卡”期间，商场和商家的吃相不够雅观，可无奈用户还是需要这类产品来工作。