“未来的入口”VR头显吃灰率居高不下，元宇宙将何去何从？

【天极网数码频道】最近网上发起了一次“电子产品吃灰”投票活动，而VR头显赫然在列，同时名列前茅。这就让不少人心生疑惑，这两年市场热炒元宇宙的概念，而作为元宇宙入口的VR头显为何如此拉胯，吃灰率这么高呢？

如今打开二手市场闲鱼App，能够发现许多用户售卖的二手VR头显甚至价格仅为原价的一半，而且这些产品多为市场上的大牌高端型产品，它们几乎都贴有“全新”、“99新”、“仅试用”等标签。有记者询问卖家出售的理由，不少卖家回答几乎如出一辙：激活后试用几次，好奇心褪去就开始吃灰，没有继续使用的动力。

也有长期使用VR头显的用户表示，目前VR头显的体积以及重量依然是产品的痛点，虽然不少厂商推出了有着更好佩戴体验的产品，但总归在体验上还差点意思。而最大的原因还是生态内容的缺失，用户买了VR设备回家，首先是兴奋，可这股劲消散之后，平台的内容就是留住用户的关键。就目前来看，生态内容不足以提供更强的吸引力来让用户进入VR世界。

虽然近年来元宇宙的概念十分火热，同时Meta宣布改名，国内的大厂也先后表示布局元宇宙市场，但在概念落地情况方面来看并不乐观。从国外出名的元宇宙游戏《Sandbox》来看，其几乎20年前的游戏画质让不少玩家诟病，更不用说顶着VR头像那样需要高分辨率才不会有锯齿感的画面，整体体验是十分糟糕。

同时元宇宙的概念究竟是什么，普通用户依旧十分困惑，不少用户干脆理解为类似《头号玩家》那样的VR虚拟体感游戏，所以在看到《Sandbox》的画面表现后，前后两者的落差导致用户放弃VR头显。索尼互娱也将在明年推出旗下的PS VR2，其实这款设备的硬件早就准备就绪，之所以迟迟不发布就是因为生态内容不足以支撑起这样一款硬件设备。

不得不说索尼在这方面的决策是十分正确的，一旦内容准备的不够充分，那么用户买到手的产品所要面临的问题就是没有相应内容去承接这款产品，最直接的后果大概是用户认为这款产品不值得购买。并且随着发售初期的口碑发酵，导致越来越多的用户放弃购买PS VR2，等即使到之后内容齐全，由于前期的用户评价等问题，索尼也已经失去最佳销售时机。

所以从短时间来看，元宇宙目前仍处于概念阶段，大多数的厂商都在探索元宇宙的发展方向。在没有足够多的实际内容落地之前，VR头显设备依然会处于寒冬时期。截止今年第二季度，全球的VR头显季度出货仅有233万台，相比PS、Xbox以及Switch这类已经被广大玩家所接受的游戏机产品来说，简直是小巫见大巫。

现在的VR产品更像是一台穿越到古代的手机，看似功能强大且齐全，有着听起来不可思议的表现，可无奈没有电和网络，手机也只能成为一台被古人啧啧称奇的“天外来物”。此刻的VR正处于这样尴尬的时间点，没有优秀的内容作支撑，那么一切都是徒劳。更令人悲观的是，如今元宇宙的进展缓慢，这样的情况或还将持续很长一段时间。