尼康Z 9在2022年度日本照相机大奖赛中获得 “年度相机大奖”和“读者大奖”

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【天极网数码频道】尼康公司宣布，尼康Z 9全画幅/FX格式数码微单相机在2022年日本照相机大奖赛中同时获得“年度相机大奖”和“读者大奖”。

此外，尼康Z fc APS-C尺寸/DX格式数码微单相机在2022年日本照相机大奖赛中获得了“编辑记者选择大奖”。尼康在2022年日本照相机大奖赛中同时获得了三项大奖。

日本照相机大奖赛每年由相机杂志新闻俱乐部(日本)举办，该俱乐部是专门从事摄影和相机杂志和网站的技术编辑协会。2022年日本照相机大奖赛的每个奖项都是从上一财年(2021年4月1日至2022年3月31日)在日本市场推出的相机和镜头中选出的。

全画幅/FX格式数码微单相机 尼康Z 9 年度相机大奖 读者大奖

APS-C尺寸/DX格式数码微单相机 尼康Z fc 编辑记者选择大奖

尼康Z 9在全球相机杂志新闻俱乐部成员和专业摄影师的压倒性投票中被选为2022年日本照相机大奖赛“年度相机大奖”，被公认为该期间市场上优秀的相机之一。

同时，尼康Z 9获得了由普通相机用户在相机杂志新闻俱乐部网站上投票决定的“读者大奖”。尼康相机曾在15次中的评选中获得了9次“读者大奖”，证明了这些尼康产品在众多用户中的高度评价。

尼康Z fc获得2022年日本照相机大奖赛的“编辑记者选择大奖“，尼康相机在2022年日本照相机大奖赛的4个类别中同时获得了3个奖项。

尼康Z 9同时还获得了由德国 Design Zentrum Nordrhein Westfalen颁布的设计奖项“红点奖：2022年度产品设计奖“中，获得了Best of the Best(优选之优)”大奖。此外，包括尼康Z 9在内的尼康产品也获得了由德国汉诺威工业设计协会颁布的设计奖项中，获得了“2022 iF产品设计奖”。这些享誉全球的奖项证明了尼康Z 9在全球范围内的受到了高度评价。

尼康Z 9的主要特点

• 是尼康Z系列数码微单相机的第一款旗舰机型，融合了尼康的领先技术，可提供良好的照片和视频拍摄性能。

• 得益于新型堆栈式CMOS传感器和EXPEED 7影像处理器，实现了尼康相机中强大的自动对焦性能。

• 先进的自动对焦系统可检测到多达9种类型的被摄体：人、狗、猫、鸟类、自行车、摩托车、汽车、火车和飞机。

• 对于视频录制，可以在不使用外部录像机的情况下录制8K UHD/30p视频*1到相机内的存储卡上，可录制长达约125分钟*2

• 新采用的四轴垂直/水平倾斜显示器，无论垂直或水平方向，都可以从高角度和低角度进行拍摄，显著提高了用户的便利性。

• 新采用了超越传统光学取景器 (OVF) 和电子取景器 (EVF) 性能的实时取景器。

随着2022年4月20日发布的固件升级版本2.00，各种视频功能得到了极大的提高，以满足视频制作需求，包括提高实现丰富色调层次的12位 RAW 8.3K/60p机内录制。对于照片拍摄，它还引入了“预拍摄捕捉”功能*3，可在半按快门释放按钮后，在完全按下快门释放按钮之前记录长达1秒钟的图像。

尼康将通过及时更新具有各种实用功能的固件版本，不断满足用户的需求。

*1仅在基于FX格式的视频录制中。

*2 在 23°C/73.4°F 的温度下，使用 EN-EL18d 可充电锂离子电池。开机后开始视频拍摄时。推荐使用写入速度快的CFexpress Type B型卡进行视频录制。

*3 只有在“高速帧捕获+”处于开启状态时，才能配置“预拍摄捕捉”功能。





选择Z 9(年度相机大奖)的理由

评选委员会的评语

尼康Z 9采用约4,571万有效像素的堆栈式CMOS传感器和EXPEED 7影像处理器，提供不断刷新的实时取景、可针对9种不同侦测对象、失真抑制电子快门，使其成为尼康Z的旗舰型相机。取消机械快门，被高度评价为不会产生快门振动和发生快门耐久性问题。





选择Z 9(读者大奖)的理由

记者编辑的评语

• 它是尼康Z系列相机的骄傲。仅使用Z 9即可拍摄多种对象。

• 我认为它是目前非常出色的相机，其功能、尺寸和性价比特性在高水平上得到了很好的平衡。

• 无失真电子快门，提供更易于取景的取景器，尽管是旗舰型相机，但具有高性价比。

• 它通过取消机械快门提供了旗舰性相机的高标准。

• 达到了人类制造相机的高技术目标。

• 凭借其完整的专业规格以及通过使用高速传感器读取而取消了机械快门，它被高度评价为具有挑战性的产品。

• 我认为它是一款划时代的相机，因为它没有机械快门，4K视频录制容量不受限制，甚至可以录制超过两个小时的8K/30p视频。

• 它具有创新性，因为它具有无时滞取景器并且没有机械快门。此外，可以预见的是这些功能也将以较低的成本应用于低端机型。

• 这是期待已久的尼康旗舰型微单相机。它在功能、机械布局、性能和价格等方面给了我很多惊喜。





尼康Z fc的主要特点

• 采用了受尼康经典相机启发的传统设计，而开发的第一款尼康Z系列数码微单相机。除了享受拍摄精彩照片和视频的乐趣外，它的设计还特别注重拥有者的自豪感和愉悦感。

• 其紧凑、轻巧的机身非常便携，同时实现了卓越的性能和可操作性。

• 简单操作，即可制作所需图像。

• 支持眼睛侦测自动对焦和动物侦测自动对焦，在拍摄照片和视频时自动侦测、跟踪人物和宠物的眼睛。





选择Z fc(编辑记者选择大奖)的理由

评选委员会的评语

尼康Z fc融合了尼康胶片单反风格以吸引新的年轻客户以及提供以高品质著称的尼康Z 50数码微单相机的基本性能。它甚至在其菜单中引入了一种新模式，在沿袭其一贯的研发风格的同时，以吸引新的用户。它的受欢迎程度很高，包括来自老胶片单反用户的评价也很高。