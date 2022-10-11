V社删除Steam Deck宣传视频，只因使用了任天堂Switch模拟器！

作者：骷

【天极网数码频道】最近，Steam Deck的制造商V社发布了一段关于Steam Deck的宣传视频，但是在极短时间内V社就删除了这一视频。不过这一系列操作依然未能逃过网友的法眼，有部分网友深究后发现了其中的猫腻。

从视频中可以看出，Steam Deck中内置了一款任天堂Switch的模拟器，或许这才是V社下架这段视频的主要原因，后来V社重新上传的视频中也去掉了有关Switch模拟器的相关内容。

Yuzu是任天堂Switch的一个免费开源模拟器，基于C++开发，发布于2018年1月14日，是任天堂Switch发布10个月后的两款任天堂Switch模拟器之一，另一款是Ryujinx。

该模拟器由任天堂3DS模拟器Citra的开发人员制作。最初，Yuzu只支持测试程序和自制程序。在给PC Gamer的一份声明中，Yuzu的开发人员表示他们对模拟器的潜在优化很感兴趣，以便在Steam平台上使用。

虽然这款模拟器是合法的，但由于任天堂DMCA版权限制，所有传播的视频都无法出现相关内容。而且当Steam Deck平台刚推出时，任天堂在YouTube上发布了数个DMCA通知函，要求删除那些在其他掌机上使用模拟器运行《塞尔达传说：荒野之息》的视频。

作为时下最受全球玩家欢迎的掌机，Steam Deck搭载了AMD的Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。在游戏性能方面领先不少同级别的Win掌机。

而在最近，V社也终于是解决了Steam Deck长期以来的缺货问题，正式开放售卖这款掌机产品。官方表示，“在过去的一年中，团队为解决部件短缺和物流问题付出了很大的努力。正是因为这些努力，我们现在正以空前的高速度生产和配送 Steam Deck。尽管预订的增长速度越来越快，但我们已经能够超出发货预期，并终于在今天清空了预订队列。”

官方还称，尽管如此，Steam Deck 的生产、处理和配送能力也还是有限的。如果 Steam Deck 特定型号的订单量超出我们及时发货的能力，预计配送时间就会延长，而到了一定程度我们就会退回到预订模式，直至能赶上收到订单的速度。与之前一样，顾客们将在队列中获得一个位置，可以下单时将收到电子邮件通知。一旦我们赶上预订的增长速度，并处理完所有已收到的预订，我们就将再次允许直接下单。

同时，最近V社还上架了官方的基座，Dock底座采用了简洁的纯黑设计，V社将所有的接口都安排在了底座后面，配有三个USB3.1 Gen 2、千兆以太网口、电源口、HDMI 2.0、DP 1.4。V社还强调，Steam Deck在连接Dock底座时能够提升画面分辨率，但不会像Switch插入底座那样获得性能上的提升。

随着Steam Deck的开放购买，可以预见的是未来将会有更多玩家可以以原价购买到这款令人振奋的掌机产品，对于目前火热的掌机市场来说，Steam Deck这样有着游戏平台作为支撑的掌机产品将会在日常使用中带来更好的体验。