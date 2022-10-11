英特尔i5-13600具体参数曝光，6大核+8小核设计！

作者：骷

【天极网数码频道】前不久，英特尔在英特尔 ON 技术创新峰会上，发布了第 13 代英特尔酷睿处理器系列产品，带来了多款处理器。

根据官方的介绍，以英特尔酷睿 K 系列处理器为首，第 13 代英特尔酷睿台式机家族将包含 22 款处理器和超过 125 款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔 600 或全新英特尔 700 芯片组主板，发烧友用户可以畅享第 13 代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的 DDR5 和既有的 DDR4 内存，用户在享受第 13 代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比 12 代，13 代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达 41%。第 13 代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和 DDR5 内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第 13 代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能 Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0 生态系统提供了多种超频模块选择。与 Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现 DDR4 和 DDR5 内存的超频。

活动上，英特尔公布了这六款CPU的具体参数：i9-13900K 拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4899 元;i9-13900KF拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4699 元;i7-13700K拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3499 元;i7-13700KF拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3299 元;i5-13600K拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2699 元;i5-13600KF拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2499 元。

而如今不带K的i5-13600也已经出现在了Geekbench上，从Geekbench上显示的信息中可以看出，这款i5-13600为14核20线程，即6 大核 + 8小核规格，其主频达到2.7GHz，睿频显示错误，L3缓存为24MB。

作为对比，现已发布的i5-13600K也是14核20线程，主频3.5GHz，睿频可达5.1GHz，24MB三级缓存。而老款的i5-12600则没有小核，6核12线程规格，主频3.3GHz，睿频4.8GHz。

除此之外，i5-13400也出现在了Geekbench上，为10核16线程，即6 大核 + 4小核设计，20MB三级缓存，2.5-4.6GHz。

按照英特尔以往的发售节奏，不带K版本的处理器大概率会在明年初和消费者见面。对于一些没有超频需求的用户来说，不带K版本的CPU在性价比方面要远优于带K版本的CPU，所以还是有非常多的用户在期待英特尔可以早日发布不带K版本的处理器。