Bug频出！AirPods Pro 2存在音频不同步和耳机声音漂移问题！

【天极网数码频道】时隔三年之后，苹果总算带来了AirPods Pro的迭代款AirPods Pro 2。这款产品一上市就受到了用户的好评，但是随着使用时间的增加，用户发现AirPods Pro 2存在着许多问题。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

更重要的是，H2芯片搭配全新自适应算法，可以提供更加强大的空间音效，让用户的沉浸感得到前所未有的提升。同时，苹果还在耳机的握柄上新增了电容感应层，用户可以通过滑动握柄实现音量调节，这对不少以往只能通过手机进行音量调节的用户来说，绝对是一个巨大的提升。

在续航方面，这次的AirPods Pro 2搭配充电仓单次可以提供最多30小时的续航，相较前代提升了6小时。而在单独使用的情况下可以坚持足足6小时，这还是在开启主动降噪的情况下。AirPods Pro 2还支持MagSafe无线充电以及Apple Watch充电器，不过遗憾的是充电接口依然是Lightning接口，并不是Type-C接口。

在硬件上AirPods Pro 2带来了许多惊喜，但开售不久后，就有用户发现它存在断连的问题。有部分AirPods Pro 2用户反馈，这款耳机在听音乐以及观看视频时会突然断开与设备之间的连接，无论是什么设备都会出现这样的情况。

也有一部分用户反馈称，可能会出现手机显示AirPods Pro已连接但实际上没有的Bug。目前这些问题都是偶尔或者说随机状态下出现的，目前还没有发现任何特定的原因，苹果也没有给出明确的修复方法。

用户反应道，“我的一整天都在随机断开与我的iPhone的连接。有时它显示它们已连接但声音没有通过，所以我必须重新连接它们。希望这只是一个软件问题。”，“我也有连接问题。与其他人类似，有时它在设置中显示已连接到我的iPhone，但仅通过iPhone并没有通过AirPods播放音频，并且AirPods不显示下拉阴影。”

但这种情况并非是AirPods Pro 2独有，早在此前的AirPods的设备中，包括AirPods Pro就一直存在这样的问题。用户在使用该耳机时会突然断开连接，但是设备显示已连接AirPods，却无法通过AirPods播放声音。

现在又传出AirPods Pro 2存在讨厌的音频漂移问题，即使在苹果的空间音频和动态头部追踪等功能被禁用的情况下也会发生。音频漂移是该耳机存在的一个问题，音频会在耳塞之间来回移动，也会与视频不同步(音频不会与该视频中说话的人的嘴型对上号)。

另一位AirPods Pro 2用户特别注意到在视频应用程序中最经常出现的问题。“使用空间音频并观看视频，对于几乎所有的视频，在广告播放后，AirPods会互相不同步。觉得视频中的人的声音就在耳朵边上，而不是在脑袋中间。能够解决该问题的唯一方法是关闭和重新开启空间音频，但这很烦人。”

这已经十分影响用户体验了，有用户猜测这可能是降噪或自适应通透模式的问题。“这会导致声场的怪异移动，以及某些频率范围内的随机音量变化。有些轨道受到的影响比其他轨道大得多，而且似乎对外部条件有一些依赖性。”

目前苹果尚未承认该问题的存在，也没有证据可以证明这是硬件的问题还是空间音频或是自适应通透模式的软件优化问题。不知道苹果会不会着手解决这一问题，就目前来看，这样的问题已经给用户造成了困扰。同样地，在国内的一众App力也出现了这样的情况，无论是iPad还是iPhone或是Mac上。