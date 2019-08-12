尼康中国首次参展视频类器材展会

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【天极网数码频道】欢迎莅临：BIRTV 2019 北京国际广播电影电视展览会 尼康馆

BIRTV 2019北京国际广播电影电视展览会(Beijing International Radio，TV&Film Exhibition)将于8月21日-24日在北京中国国际展览中心火热亮相。一直以来，BIRTV作为引领中国广播影视技术发展潮流的先进平台，充分展示广播电影电视科技创新成果的同时，为行业从业者和参与者带来新的技术手段和理念，备受大家的期待。今年，尼康很荣幸地参加此次展会，也是尼康第一次在中国参展视频类器材的展会。尼康将一如既往地为大家带来优质的产品及服务，为您开启全新的视频影像视界，诚邀大家光临。

出展时间： 2019年8月21-24日

8月21日―23日 09:00―17:00

8月24日 08:30―15:30

展出地址及位置：北京.中国国际展览中心3号馆

(China International Exhibition Center)

北京市朝阳区北三环东路静安庄 Tel：86-10-8460 0000/0024/0186

本次尼康展会以“新世纪，新尼康”为主题，集中展示以尼康全画幅微单Z系列Z 6为主的视频拍摄功能。精心设置多样视频拍摄体验区域，涵盖Z系列f/0.95大光圈Noct镜头视频拍摄体验区、Z系列视频解决方案拍摄体验区，这次还有机会在拍摄体验区内让用户体验到尼康下属公司MRMC的视频机器人搭载尼康全画幅微单相机Z 6的全新的视频拍摄手法、并结合丰富多彩的舞台演出、各种视频主题讲座等互动活动，轻便的12位 4:4:4 ProRes RAW解决方案，为您带来多元化的新时代精彩视频拍摄体验。

● 精心打造场景，全新展区体验

在现场设置各类灯光效果，打造轻松愉快的尼康酒吧风格展区，同时开展演出活动，通过动静结合的方式，进一步体验Z系列产品视频拍摄的强大功能。

● 精彩舞台表演，深入的视频体验

为了让大家能深入体验用全画幅微单Z系列视频拍摄的震撼效果，此次特别设计舞台表演环节，精心准备了花式打鼓、花式调酒、魔方表演及互动的舞蹈等表演。让参与者在欣赏精彩表演的同时，亦可使用Z系列产品进行试拍，体验Z系列产品在视频拍摄中对虚化的控制、呼吸效应的控制、低光照自动对焦、轻便的12位 4:4:4 ProRes RAW多角度拍摄等视频拍摄功能。

● 主题讲座交流，学习大师摄影技巧

此次尼康设有不同主题的视频讲座，我们邀约了众多年轻有影响力的各领域视频摄影师和大家分享自己使用尼康拍摄视频的心得并展示视频摄影作品，提供交流和学习的平台!

● Z系列精彩绽放，光学新体验

让您能够与尼康Z系列相机近距离接触，充分感受尼康全新的影像魅力。尼康FX格式数码微单相机Z 6将为您展示轻便的12位 4:4:4 ProRes RAW解决方案及多种视频拍摄功能，包括4K超高清视频、120帧升格拍摄，暗部自动对焦跟踪等性能。新的f/0.95 大光圈Noct镜头创建了从浅景深开始连续延展的令人愉悦的虚化，富有魅力地强调了图像中的特定主体，实现了细腻的摄影表达。您不想体验一下吗？此次尼康展台也有Noct的样机体验提供哦!

更多活动信息点击尼康官方网站www.nikon.com.cn或拨打尼康客户支持中心服务热线：400-820-1665 进行咨询。