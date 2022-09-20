RTX4090要来了？索泰将于今晚零点发布新品！

作者：骷

【天极网数码频道】日前，英伟达CEO确认，将在这个月的 GTC 2022 上带来更多关于下一代游戏 GPU 的信息。而今晚11点，英伟达将在今晚 11 点举行一场直播活动，预计将发布 RTX 40 系列显卡。

无独有偶，显卡厂商索泰也发布预告称，将于今晚0点正式发布全新的产品，不出意外的话，其他的显卡厂商也会在今晚零点一并发布最新的英伟达显卡。在今晚的英伟达直播活动中，或将推出包括 RTX 4090、RTX 4080 和 RTX 4070在内的三款显卡，但是也可能首发产品只有 RTX 4090。

从最新曝光的参数来看，RTX 4090将搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。RTX 4080 16GB将搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。RTX 4080 12GB将搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。

外媒已经曝光了即将发布的 RTX 4090公版显卡，该显卡采用了三插槽和双风扇设计，与 RTX 3090 Ti 很像。正如预期的那样，该卡新的 RTX Logo 采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

同时，已有信息表示RTX 4090性能相较RTX 3090提升了约一倍，RTX4090预计将拥有16384颗CUDA 核心，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。据悉，RTX4090的功耗将达到450W，而在极限性能下的功耗表现目前还尚未可知。面对动辄450W的显卡功耗，无论是显卡散热还是机箱散热都将迎来巨大的挑战。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款疑似为 RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

回看RTX3090以及RTX3090Ti，它们之前的跑分分别为10440 分左右以及11400 分左右，RTX4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX3090显卡上，RTX4090的领先程度甚至高达将近100%。

从曝光的参数跑分来看，这次的RTX4090可以说是全方面的升级，性能相比3090提升接近一倍，对于玩家来说简直是一份性能大礼包。在熬过RTX30显卡的矿潮之后，总算能迎来一款整整的旗舰显卡。

不过考虑到英伟达此前一直饱受库存危机的折磨，以及半导体行业的风暴，这次的TRX40系显卡极可能会迎来一波涨价，不知道具体的涨幅是多少。如果参考此前的价格，这次的4090可能会在1W+以上，这对不少玩家的钱包可是个巨大的挑战。