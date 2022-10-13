竟然不是Studio 3？微软Surface Studio 2+正式发布，搭载RTX 3060！

【天极网数码频道】昨晚，微软在发布会上发布了多款Surface产品，其中就包括Surface Studio 2+一体机，让人意外的是，这次微软竟然没有发布Surface Studio 3，而是选择发布Surface Studio 2+。

早在此前，网上就有传言称微软将会在这次发布会上发布Surface Studio 3。这主要是因为在最新的FCC文件中出现了Surface Studio 3的身影，让不少人都以为微软将会发布这款产品。

在原先的报告中指出，距离上一代Surface Studio发布已过去近四年，看起来Surface Studio 3的发布迫在眉睫。从 FCC 文件中的照片可以看到，这款新机似乎正处于测试阶段，外观几乎与运行 Win11 系统的 Surface Studio 2 完全相同。

此外还有一份报告中详细介绍了一款神秘的Surface产品，有人猜测这可能就是Surface Studio 3。这主要是因为例如Surface GO、Surface Pro、Surface Laptop以及Surface Book等都只属于微软FCC文件中的便携计算机品类，而这款产品则是台式电脑品类。

从认证中可以看出这款Surface Studio 3已经通过了FCC认证，这款设备将使用英特尔 Wi-Fi 6 兼容 802.11ax 芯片。该芯片支持 2.4Ghz 和 5Ghz ，从而创建更多可用频道。

而昨晚微软发布的Surface Studio 2+延续了微软在 2016 年底推出的设计风格，同时搭载28英寸3:2比例触控屏，分辨率为4500 x 3000，10bit色深，对比度1200:1，支持杜比视界，覆盖大猩猩3代玻璃，搭载零重力铰链。

与Surface Pro 9和Surface Laptop 5的众多配置不同，Surface Studio 2+只有一种配置，即英特尔酷睿i7-11370H处理器、NVIDIA RTX 3060显卡、32GB DDR4内存和1TB固态硬盘。

令人意外的是，如今英特尔都已经发布了13代酷睿，但微软却为这款产品准备了11代酷睿的芯片，这在不少用户看来是令人失望的。或许微软是想把最好的都留给Surface Studio 3。微软项目管理副总对此解释说：" 我们的目标是更快地进入市场，特别是对于我们的许多商业客户 ...... 所以我们专注于稳定性和已知良好部件的供应，因为H系列从11代到12代的差异不是我们需要推动的目标。"

酷睿i7-11370H处理器拥有4核8线程规格，最高4.8GHz。官方称，Surface Studio 2+的CPU速度比Surface Studio 2快50%。RTX 3060配备了6GB GDDR6显存。官方称，Surface Studio 2+的图形性能是Surface Studio 2的两倍。

这台电脑还兼容初代Surface Dial及其显示模式。微软在最近的Surface Pro平板电脑中放弃了这种模式。这也意味着Surface Studio 2+不支持Surface Slip Pen 2，也没有像Surface Pro 9或Surface Laptop Studio那样提供高刷新率。

目前这款机型售价4299美元，约合人民币31000元左右。就配置方面来看，是不足以撑起这个价格的。虽然微软推出了Surface Studio的迭代版本，但是Surface Studio 2+给用户的感觉确实泯然众人矣，完全配不上微软首次推出该系列时的惊艳。