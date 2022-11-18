索尼发布电影摄影机FX30 Ver .1.01新版固件

【天极网数码频道】索尼今天正式发布了电影摄影机 ILME-FX30的升级固件，版本为Ver .1.01，主要修复了以下问题：

l 修复了机身记录的画面旋转信息在电脑上显示时可能无法旋转的现象。

l 修复了当DISP(画面显示)设置选项为“无显示信息”时，从Imaging Edge Mobile不能进行触摸操作的问题。

l 提高了摄影机的操作稳定性。

ILME-FX30 Ver .1.01固件升级链接：

https://support.d-imaging.sony.co.jp/download/NEX/wxnYCvPbWd/BODYDATA.DAT?fm=cn

ILME-FX30 发布于2022年9月28日，是一款紧凑型4K Super 35mm格式电影摄影机，支持双基础ISO，具备4K 120p和 HD 240p高帧率录制性能。该产品还支持Cine El、Cine El Quick和灵活 ISO 模式来使用S-Log3伽玛曲线进行录制，同时内置S-Cinetone™等众多图片配置文件。此外，ILME-FX30还具有导入自定义LUT等专业功能，非常适合于想要开始进行专业电影创作的用户，出色的性能成为了未来专业电影制作人的“起点”，是索尼为年轻人打造的第一台电影机。

索尼ILME-FX30