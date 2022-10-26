确定了！这个地区所有手机强制使用USB-C接口，iPhone也不例外！

【天极网数码频道】此前一直传言称欧盟将要统一电子设备的接口标准，而就在近日，欧盟最终批准了一项立法，该立法将迫使苹果等科技公司在其各种设备上改用USB-C接口。

据欧盟官方新闻稿消息，欧洲理事会今天批准了欧洲议会的通用充电器新规，最终确定了立法程序，这意味着到2024年底，USB-C接口将成为手机、平板电脑和耳机等一系列电子设备的强制要求，用户不再需要每次购买新手机或类似设备时都购买不同的充电器，所有这些都可以使用同一个充电器进行充电。

新规则将强制所有电子设备都必须使用USB-C充电接口，这意味着大多数设备都可以使用同一个充电器进行充电。此外，为了让消费者确切地知道他们在购买什么，该新规引入了一个图标，指定新设备是否带有充电器和指示充电性能的标签。

该新规还允许消费者选择是否购买带或不带充电器的新设备，这样不仅可以为消费者节省金钱，还可以减少与充电器的生产、运输和处置相关的电子垃圾。该新规生效四年后，委员会将评估是否应强制实施这种销售捆绑。

这些设备包括：手机、平板电脑和电子阅读器、数码相机和视频游戏机、耳机、耳塞和便携式音箱、无线鼠标和键盘、便携式导航系统。此外，在新规生效 40 个月后，所有笔记本电脑也将被新规覆盖。

众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了USB-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

USB-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只有480Mbps，如果摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的4800万像素ProRAW照片传输到Mac或其他设备上将需要很长时间。

尤其是iPhone 14 Pro系列支持拍摄4800万像素的ProRAW照片，一张照片的体积高达近百兆，这就对接口的物理传输提出了巨大的挑战。苹果建议使用iCloud在Mac或其他苹果设备上查阅ProRAW文件，或者使用AirDrop无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说Lightning仍相当于一种瓶颈。

而明年iPhone 15上USB-C的加入或许能让iPhone获得更高的快充功率以及更快的传输速率。早在 2015 年，苹果用 iPad Pro 上的 Lightning 接口带来了 USB 3.0 支持，根据当时的规格，它能够达到 5Gbps 的速度，但苹果并未为 iPhone 普及这一技术，这在当时也引起部分用户不满。

这次欧盟立法统一接口后也意味着欧洲的消费者可以用上USB-C接口的iPhone了，这也从最近苹果发布的新款iPad 10中能够看出，目前iPad全系都已经更换为了USB-C接口。但也有不少用户担心，欧盟的这项法案强制2024年底之前，那么苹果是否可能会在明年的iPhone 15上依旧采用Lightning接口呢？

只能说可能性非常低，除非苹果只想在欧洲销售一年的iPhone 15，或者推出欧洲版本的iPhone 15使用USB-C接口。但这两个选择都会给苹果带来口碑以及利益层面的不良影响，苹果大概率还是会顺应主流采用USB-C接口。