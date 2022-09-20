【尼康 500px“平凡中的不平凡”摄影大赛】火热进行中

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】2022年，我们都经历了很多，也有很多故事想说，当我们不由自主地举起相机，影像便成为了最直白的语句，讲述着平凡生活中，那些不平凡的故事。

尼康等多品牌、多平台共同举办的“平凡中的不平凡”摄影大赛，鼓励你用镜头去发掘平凡生活中的感人瞬间，可以是人物、是街头瞬间、是城市风景、是光影的变换。总之，用不一样角度去探索、去记录世界，表达平凡生活中，让人感动的瞬间。

影赛时间：

作品投稿：2022年9月14日-11月20日

评选期：2022年11月21日-12月9日

公布期：2022年12月10日-12月20日

参赛地址：

奖项设置：

一等奖：1位;尼康Z 7II机身

二等奖，2位;艺卓CS2420显示器

三等奖，3位：XPPen Artist 16 手绘屏(2nd Gen)

评委简介：

苏铁：

适马中国签约摄影师、500px风光摄影部落联合创始人、2020中国天文摄影师大赛夜空之美冠军、2020视觉中国 500px“best10”年度十佳摄影师、星球研究所合作摄影师

严磊：

著名风光摄影师、视觉中国签约摄影师、中国摄影报、四川叁眸视觉联合创始人、首席摄影师、500px摄影师社区爬楼联盟部落创办人、中国新闻摄影学会会员、四川省摄影协会会员

龚明：

Z O L数码影像事业部总监、旅行摄影师、视觉中国签约摄影师、尼康讲师、《中国旅游》、《西藏旅游》、《城市地理》供稿摄影师、抖音知名摄影博主：摄影兵器库。

Eric Zhang：

张雨

摄影师 、建筑师、创意人，徕卡学院大中华区讲师，Apple官方摄影师、Profoto Light Tribe中国区大使、微博年度十佳手机摄影师。曾与众多相机和手机品牌合作，拍摄官方样片，作品多次被厂商使用并以广告形式展示。

马克斯Marxism：

LFI.Gallery摄影师。小米签约摄影师，曾受LFI blog专访，图片曾刊发于徕卡官方《LFI》杂志、《SIZE》等杂志，与众多手机品牌合作拍摄官方样片，作品多次被厂商使用并以广告形式展示。

薛冬

著名风光摄影师，培训导师。视觉中国十佳创意摄影师，EIZO艺卓ColorEdge大使，尼康NPS摄影师，Datacolor色彩管理专家，Capture One软件形象大使。

影赛要求：

1.本次大赛摄影作品以“平凡中的不平凡”为主题，拍摄题材包括但不限于风光、自然、旅行、城市、街头、人像等题材，只要你拍摄的瞬间足够精彩、视角足够独特，欢迎投稿参赛。

2.本次大赛摄影作品不限制拍摄器材品牌及类型，欢迎使用尼康Z系列微单相机拍摄投稿。

3.本次影赛投稿作品拍摄时间不设限制，但是更欢迎您投稿近一年内的最新摄影作品。

4.投稿图片作品要求如下：

(1)图片作品请勿加水印，均须保留作品原图，如因著作权等知识产权发生纠纷，无法提供原图，赛事组委会有权取消作品获奖资格。

(2)投稿图片接受单图投稿与组图投稿，单张不可重复上传内容相似图片.

5.参赛者保证其参赛作品由参赛者本人独立创作完成，且保证参赛作品不出现任何侵犯他人权益的情形，包括但不限于侵犯他人肖像权、名誉权、隐私权、著作权、商标权等。因上述侵权而产生的一切法律责任及造成的一切损失均由参赛作者本人承担。

6.内容涉及暴力、色情、宗教与种族歧视、反dong或诋毁社会、宗教禁忌等法律不允许范围的，或是有悖于公序良俗等的参赛投稿作品不予参评。

7.建议上传有信息作品，若无信息作品入围需作者提供原图。

具体活动声明请参考：https://500px.com.cn/contest/nikonyizhuo