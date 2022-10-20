十三香即将上架？英特尔13代酷睿今晚正式开售！

【天极网数码频道】不久前英特尔在技术创新峰会上发布了第13代酷睿处理器，并且在会上首发了多款1处理器，将于10月20日晚上也就是今晚正式开售。

都说十三香，这次的英特尔13代酷睿确实够香，对于用户来说13代酷睿不仅香，而且涨价幅度也不像隔壁英伟达那样自绝后路。根据官方的介绍，以英特尔酷睿K系列处理器为首，第13代英特尔酷睿台式机家族将包含22款处理器和超过125款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔600或全新英特尔700芯片组主板，发烧友用户可以畅享第13代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的DDR5和既有的DDR4内存，用户在享受第13代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第13代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0生态系统提供了多种超频模块选择。与Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现DDR4和DDR5内存的超频。

首批发售的型号和售价分别为：i9-13900K拥有24核32线程，睿频5.8GHz，预售价4899元;i9-13900KF拥有24核32线程，睿频5.8GHz，预售价4699元;i7-13700K拥有16核24线程，睿频5.4GHz，预售价3499元;i7-13700KF拥有16核24线程，睿频5.4GHz，预售价3299元;i5-13600K拥有14核 20线程，睿频5.1GHz，预售价2699 元;i5-13600KF拥有14核20线程，睿频5.1GHz，预售价2499元。

其中，CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分846分，多线程13054分，稳居CPU-Z单核榜首;多线程成绩比12900KF(11289 分)高 出15%，比AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高 10%，也比之前的跑分有了提升。

可以看出这次的13代酷睿在性能上的表现十分出众，同时在价格上相对友好，有潜力成为用户心目中的神U。不过这些还要看发售后的实际情况，同时英伟达的旗舰显卡RTX 4090在评测中让12代酷睿的i9-12900K出现了性能瓶颈，不知道这次的i9-13900K能否完全发挥出RTX 4090的实力。

关注13代酷睿的用户今晚可以蹲一下电商平台，不过考虑到首发期的火爆加上13代酷睿争气的表现，首发可能还需要抢购。