AirPods Pro2在CT扫描下暗藏玄机，竟然隐藏了天线！

作者：骷

【天极网数码频道】不久前，苹果正式发布了AirPods Pro2，并且于9月23日开售。这款耳机一经推出就受到不少用户的青睐，得益于H2芯片的加持，AirPods Pro2的降噪效果可以说是空前强大。

工业 CT 开发商 Lumafield 最近分享了苹果 AirPods Pro 2 充电盒的 CT 扫描图像，似乎揭示了一些隐藏设计。

虽然内部的基本布局看起来与初代相似，但 Lumafield 发现耳机盒新添加的挂绳孔在内部连接到了 Lightning 接口，该接口与逻辑板连接，因此推测挂绳孔部分可能兼作 U1 芯片的天线或用于其他一些附加用途。

耳机盒侧面有一个新的金属开孔，苹果说它是用来挂绳的，但似乎还有一个额外的用途：它有一个 4 毫米宽和 18 毫米长的延伸部件，连接到 Lightning 接口周围的金属垫，也许它是支持改进的“Find My”追踪的天线。

作为迭代的产品，这次的AirPods Pro 2在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

只是用户们都没想到，这个挂绳开孔竟然暗藏天线，不得不说苹果的工业设计确实挺厉害的。对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。

但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

但可惜的是，虽然AirPods Pro 2支持蓝牙5.3，但是并不支持LC3编码器以及LE音频，目前的协议还是跟一代保持一致，为ACC协议，这也意味着这款耳机并不支持无损音质。不过好消息是，AirPods Pro 2硬件层面上支持蓝牙5.3，这就为后续的OTA提供了很大的空间。

蓝牙5.3可以说是LE音频以及LC3解码必备的条件之一，况且苹果 iOS 16 代码中已经出现了支持 LC3 编解码器和 LE 音频的参考资料，有望后续带来 LE 音频的支持。值得一提的是，苹果的一位高级工程师也可以证实他们正在积极参与这个新标准。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

苹果 U1 芯片支持 Find My，允许用户在 iPhone上的 Find My 应用中追踪耳机盒的位置。该耳机盒还具有一个新的内置扬声器，可以发出提示音以帮助寻找。