618狂欢开启 兼顾小巧与专业的视频拍摄利器推荐

作者：佚名

【天极网数码频道】无论长视频还是短视频，都已成为人们当下消磨碎片化时间的主要手段，超大的流量促进了视频行业的蓬勃发展，各行各业的人都渴望进场来分一杯羹。当然也有不少普通人同样希望能赶上这波热度，即便不能成为大网红那也至少能快乐的分享日常生活。拍视频必然少不了趁手的拍摄设备，今天就来推荐两款适合大众的拍摄器材。

第一款就是超人气的富士X-T3。拥有便携身材的它，凭借其优异的性能被不少专业人士称为小金刚，更是成为了很多视频博主的主力拍摄机型。X-T3是富士X系列首款支持4K/60P 4:2:2 10bit HDMI输出和4K/60P 4:2:0 10 bit内置SD卡录制的机型，支持的视频格式包括常用的 H.264/MPEG-4 AVC以及数据压缩率更高的H.265/HEVC。

用户可以在对视频进行备份或进行4K/60P内置SD卡录制的同时查看4K/60P视频影像此外。 传感器的读取速度达到了当前型号的约1.5倍，可以在17毫秒内快速读取4K/60P视频。 果冻效应显著减少，可以平滑重现快速移动的拍摄对象。

摄影师：Tristan Shu，F4.0，1/1000秒，ISO1000

作为要随身携带的拍摄，在保证画质的同时体积控制也非常重要。另一款小编推荐的产品则是富士X-S10，拥有小巧便携的机身，重量仅约465克，搭配人体工学手柄，对女生而言也能轻松单手握持。造型上采用了复古的设计，镁合金前置和顶盖为机身提供了可靠的安全保护。相机背部的翻转屏的设计更是满足了用户自拍的需求。

拍摄方面X-S10拥有高分辨率4K记录功能，它将6K原始数据转换成4K，使每一帧的画面都有极高的品质。并且X-S10内置18款不同胶片模拟，能时刻打造专属色彩。另外在全高清模式下，它也支持240p 10倍慢动作视频拍摄，让拍摄素材更具电影感。

摄影师：WANG YONG HUI，F4.8，1/1250秒，ISO640

富士京东自营旗舰店正在进行618狂欢大促，赶紧下定抢购吧!了解更多请前往：https://mall.jd.com/index-1000000858.html