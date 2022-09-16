全球智能家居标准即将落地，苹果可以控制华为设备？

作者：骷

【天极网数码频道】今年三月份，CSA联盟透露称，全球智能家居的Matter 1.0标准将会于今年秋天公开。不过这项标准起初计划在2020年底公开的，但随后不断推迟，直到今年才有眉目。

目前的智能家居市场极其混乱，让用户都不知道该买什么产品，如果买了一家的产品，就只能购买同一家的其余产品来组成生态。这样做的后果往往是用户无法根据需求去购买不同品牌的产品，只能局限在一家之中，大大减少了产品的多样性。

但是目前也有一种解决方案，就是以手机厂商为主，围绕手机品牌来建设自有生态，其中做的比较好的就是小米以及华为等国产品牌。小米的做法是成立一个米家的生态，自己扶持智能家居子品牌来加入到生态中，借此实现产品的多样化。

但是这样做有个很大的问题是，小米生态的产品可能不是行业内最好的，而一些比较有追求的用户想要购买最好的产品，却碍于自家智能家居属于小米生态，且中意的产品并不支持这个生态，那么用户就要面临一个抉择，要么放弃喜欢的产品找到小米生态的替代品，要么就是放弃进入生态，直面生活中的麻烦。

虽然小米生态目前足够广泛，但是对于其他品牌的手机来说，操作还略显复杂。相比小米手机自身系统层级的智能家居调控，其他品牌的手机只能通过米家App来控制小米生态内的产品，如此一来，生态本身的很多特性都会消失，例如让Siri控制家居，或是直接调用系统功能形成联动等。

为了打破这层壁垒，早在2015年，CSA 联盟就发布了 Matter 标准，这一被公认为可能“一统智能家居江湖”的标准一经发布，就获得了苹果、谷歌、亚马逊等国外巨头支持，国内华为、小米、涂鸦智能、绿米 Aqara 也纷纷加盟。

想要打破如今各大厂商圈地为营的现状，这项标准必不可少，但要实现只能说难上加难，不过却是十分正确的选择。为了保障自身的利益，厂商这种划分自家生态的做法无可厚非，虽然这样做能够提升用户粘性，但产品的缺失或是竞争力不够同样会导致用户的极速流失。用户不会因为厂商设备少，生态做的足够好就会将就，这也是为什么在体验上苹果的家庭已经十分优秀，却仍然只有极少用户选择的原因。这就是因为苹果智能家居生态所覆盖的产品太少了，不能够满足单一家庭的使用需求。

今年 7 月，CSA 联盟的第一阶段 SVE 规范验证测试活动已经顺利完成，通俗来讲，就是在测试不同厂商商品之间的互操作性、稳定性、安全等。 8 月份，CSA 联盟发布的年度报告显示，截至 2021 年，Matter 标准已经有 53 家企业，134 个设备进行了认证测试。

CSA 联盟的官网显示，这些设备包括智能灯泡、插头、开关、智能锁、恒温器、传感器、电视等大大小小的智能家居设备，而通过认证的公司产品将在 Matter 标准发布后立即向用户发货。

眼看着Matter协议即将落地，但是未来如何权衡各大厂商之间的核心利益点，才是Matter标准所要考虑的。业内人士表示，Matter并非是独立门户创建全新的协议，而是在原先已有协议的基础上来实现求同存异。

虽然Matter声势浩大，一台苹果控制所有智能家居的愿景看似十分美好，但是参考安卓系统上曾经同样备受瞩目的统一推送联盟，如今已然没落。厂商之间的利益权衡以及系统底层问题导致统一推送联盟的失败，这样的情况同样会反映在Matter标准中，至于如何游说各大厂商，那就要看CSA 联盟的实力了。

不过对于用户来说，这样的标准显然是必要且正确的，就目前割裂的智能家居体验来说，眼下的智能家居生态远不如曾经画饼时的那般梦幻美好，而Matter却是营造这场科技梦的造梦师。