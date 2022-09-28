Xbox推出海洋行动特别版无线控制器，499元起售！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，微软上架了一款全新配色的Xbox无线控制器，不同于此前推出的精英手柄青春版，这款产品基于普通版打造而来。

官方信息来看，这款海洋行动特别版无线控制器配备引人注目的浅蓝色、深蓝色、灰色和黑色迷彩图样。利用纹理握把和混合式方向键，可以更令您保持专注。

Xbox 无线控制器采用现代化设计，采用雕刻的表面和精致的几何图，有助于提高游戏过程的舒适度;利用纹理握把和混合式方向键，可以更令您保持专注。玩家可通过专用的分享按钮截取和分享内容。手柄支持快速配对和切换 Xbox Series X | S、Xbox One、Windows 10 电脑、iOS 和 Android 等设备，并且在不同的设备上玩游戏。

更早一点，微软在国区推出了Xbox Elite 无线控制器 2 代 青春版国行版本，国行定价为999元。

据官方介绍，这款手柄主要面向深度游戏玩家，玩家可利用全新、可调整张力的摇杆提升瞄准度，更快速地射击，环绕式橡胶握柄可保持稳定。此外，玩家可通过 Xbox 配件应用程序中的专属按钮对应选项，享受无限制的自定义方式，而且还能挑选 Xbox 按钮的发光颜色。

此前就有网友曝光过这款白色版本精英手柄二代，有国外网友在YouTube里发现了一款尚未官宣的新款 Xbox 精英手柄二代，这或许意味着新款的精英手柄即将推出。但原视频直到现在都没有被发现，这款泄露的新手柄将炭色的主面板换成了白色的贴面。除此之外，虽然视频本身有点模糊，不过还是可以看到一个印有白色 Xbox 字样的包装盒。

打开包装盒后可以看到 Xbox 的手柄包，里面就是白色款手柄本体，手柄的主体部分是白色的，而把手是黑色的，除了两个摇杆，按钮也是白色的，与目前的常规款外观差别不小。目前在售的精英手柄二代国行零售价 1398 元，采用全新 3 段键程，高感度扳机键。3 段松紧度张力调节结构，3 个自定义配件方案，4 枚可插拔拨片，2 款磁吸可替换方向键，6 枚可替换摇杆，自带操纵杆调整工具。

微软精英手柄二代青春版与精英手柄2代相比，青春版手柄除了外观采用黑白撞色设计外，没有任何硬件上的差异，无论是可调节的摇杆与方向键，高感度扳机，还是三种自定义配置文件都如出一辙。

两者最大的差别就是完整的精英手柄二代拥有所有的配件，青春版将仅有手柄本体，而不配套赠送便携充电包、拨片和可替换摇杆，这些配件需要用户自行购买。也就是说在定制化方面的需求减弱了，不过带来的价格下降也确实让性价比提升了不少。

不过精英版本的手柄普遍存在A键断连等各种问题，所以相比之下普通版本更加稳定，也更适合普通游戏玩家。对于这款定制版本， 比起目前微软在售的单色版本来说，给玩家提供了更多的选择，还是非常值得购买。