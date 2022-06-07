618精选：扫街好搭档精彩瞬间不错过 街拍相机推荐

作者：佚名

【天极网数码频道】带上相机去街拍应该是很多摄影人入门时最常做的事，不限时间不限地点，无拘无束的拍摄实在是太爽了。那对于扫街街拍而言，相机的便携性、稳定性和抓拍能力就尤为重要。今天要介绍的两款相机分别是富士X-S10和X100V。

先来说说X-S10，它的机身小巧轻便，其重量仅约465克，有效减轻负重感，从而可以更专注于创作。造型上采用了复古的设计，搭配同样小巧的挂机镜头，是随身街拍的最佳组合。另外，镁合金前置和顶盖为机身提供了可靠的安全保护，确保了相机的稳定性。

机身配备了高性能五轴机内防抖(IBIS)单元，可提供减震效果。 这种高性能陀螺仪和加速器有助于稳定相机抖动，从而拍摄更清晰的图像。用户可以手持相机以比静态图像慢6.0档的快门速度来进行拍摄。

同时X-S10拥有可靠的自动对焦功能，先进的人脸和人眼检测自动对焦功能可在0.02秒内捕捉到焦点，快速移动的拍摄对象也可以很轻松通过追踪自动对焦保持清晰。即使在昏暗的室内或夜间场景中，也能自由拍摄。高感光度背照式传感器可在惊人的-7EV下工作，轻松对应弱光场景或月光时刻。

摄影师：Jaja Samaniego，F1.0，1/2500秒，ISO800

接下来出场的X100V可以说是街拍界大佬都爱不释手的相机了。X100V采用了该系列经典的旁轴造型设计，机身便携又复古，其顶部和底部铝板各由单个铝片精心打磨而成，侧边既光滑又迷人。这款相机是该系列首次引入全候性功能，用户可以在X100V全新镜头上搭配使用可选的AR-X100转接环和PRF-49保护滤镜来体验。

复古造型却有着先进的拍摄功能，X100V拥有增强的人脸和人眼检测，相位检测自动对焦像素放置在整个图像传感器上，搭配X-Processor 4和新算法，可提供增强的跟踪功能和精确的人脸和人眼检测。 这大大提高了针对画面内被摄体在移动和侧身面对摄影师的自动对焦性能。

此外，它还内置了17种数码胶片模拟模式，比如全球广受喜爱的经典胶片模式(如PROVIA、Velvia、Astia、ACROS和Eterna)，让你的每一次拍摄都与众不同。

摄影师：Marco Camplelli，F2.8，1/30秒，ISO200

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